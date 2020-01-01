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Первый месяц марсохода Perseverance прошел очень гладко

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Этой весной предстоит большая веха - новаторские полеты марсианского вертолета Ingenuity.
Фрагмент панорамы, снятой камерой Mastcam-Z на борту марсохода
Фрагмент панорамы, снятой камерой Mastcam-Z на борту марсохода
NASA

Марсоход Perseverance сел внутри марсианского кратера Джезеро 18 февраля, чтобы охотиться на доказательства прошлой жизни микробов и сбора образцов для будущего возвращения на Землю. В течение последнего месяца команда миссии проверяла семь научных инструментов Perseverance и их различные подсистемы, и марсоход прошел все испытания.

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“Пока все это идет очень хорошо“, - сказал во вторник (16 марта) ученый проекта Perseverance Кен Фарли из Лаборатории реактивного движения NASA  в Южной Калифорнии во время веб-трансляции на 52-й конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC). “У нас не было серьезных технических проблем“.

Первая большая задача Perseverance после завершения этих проверок - поднять в воздух вертолет весом 1,8 кг, и, как только команда миссии найдет подходящий аэродром для испытаний, совершит несколько коротких полетов для демонстрации технологий.

Эти полеты будут первыми в мире, совершенными винтокрылым аппаратом за пределами Земли. По словам представителей NASA, если Ingenuity будет работать хорошо, будущие миссии на Марс могут включать вертолеты, которые могут одновременно служить разведчиками для марсоходов и самостоятельно собирать данные.

После развертывания Ingenuity, Perseverance отъедет на безопасное расстояние и попытается задокументировать воздушные действия с помощью камеры высокого разрешения Mastcam-Z. 

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“Мы планируем использовать наши возможности видео и телеобъектива“, - сказал во вторник главный исследователь Mastcam-Z Джим Белл из Университета штата Аризона во время другой презентации LPSC. “Это будет очень захватывающе, и мы с нетерпением ждем тех исторических фильмов, посвященных авиации“.

По словам членов команды миссии, Perseverance также сможет записывать звук полетов Ingenuity с помощью двух бортовых микрофонов .

Ожидается, что эти полеты состоятся весной этого года. После того, как они будут закончены, Perseverance всерьез погрузится в свою научную работу на дне Джезеро, где миллиарды лет назад находились большое озеро и дельта реки. По словам Фарли, команда миссии уже наметила предварительный маршрут, который проведет марсоход через район дельты, на край Джезеро и на равнины за кратером.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA договорилась с Японией о покорении Луны.

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Теги: Ingenuity, Perseverance, NASA, Марс
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