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Марсоход Perseverance сделал панораму места посадки на Марсе

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Это первая HD-панорама марсохода, состоящая из 142 изображений.
Эта вырезанная ветром скала, видимая на первой 360-градусной панораме, сделанной инструментом Mastcam-Z, показывает, сколько деталей фиксируется системами камер.
Эта вырезанная ветром скала, видимая на первой 360-градусной панораме, сделанной инструментом Mastcam-Z, показывает, сколько деталей фиксируется системами камер.
NASA

Perseverance размером с автомобиль запечатлел великолепную панораму окрестностей на 360 градусов на дне кратера Джезеро, который миллиарды лет назад укрывал озеро и дельту реки. 

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Фотография, опубликованная NASA 24 февраля, состоит из 142 отдельных изображений, сделанных системой камер Perseverance Mastcam-Z в субботу (21 февраля), через три дня после приземления марсохода.

Члены команды миссии уже составили панораму озера Джезеро, используя изображения, сделанные в пятницу (20 февраля) навигационными камерами Perseverance. Но Mastcam-Z с высоким разрешением имеет более четкие камеры, поэтому недавно обнародованная фотография более яркая и детализированная. 

По словам представителей NASA, на новой фотографии виден край Джезеро вдали, как и обрыв утеса, являющийся остатком древней дельты. Новую панораму можно масштабировать, поэтому вы можете рассмотреть эти детали - и другие на переднем плане, включая любопытные скалы.

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Как следует из названия, Mastcam-Z сидит на похожей на голову мачте Perseverance. По словам представителей NASA, система состоит из двух масштабируемых камер, которые могут определять детали размером от 3 до 5 миллиметров в непосредственной близости от марсохода и от 2 до 3 метров на расстоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в парашюте марсохода нашли секретное сообщение.

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Теги: Марс, марсоход, фото, Perseverance
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