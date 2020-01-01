Марсоход Perseverance успешно сел на Красную планету

Самый продвинутый робот, когда-либо отправленный на Марс, успешно совершил посадку.

Марсоход Perseverance (Настойчивость) размером с машину, самый продвинутый робот, когда-либо отправленный на Красную планету, пережил “семь минут ужаса“ и мягко приземлился на древнее дно озера внутри 45-километрового кратера Джезеро незадолго до 23:00 по Киеву.

После серии проверок приборов и оборудования Perseverance начнет делать то, для чего пересекло межпланетное пространство: искать признаки древней марсианской жизни, собирать и хранить образцы горных пород для будущего возвращения на Землю и, среди прочего, демонстрировать некоторые блестящие новые технологии исследования. .

“Я не думаю, что у нас была миссия, которая внесет такой большой вклад как в науку, так и в технологии“, - сказал исполняющий обязанности администратора NASA Стив Юрчик. “Это будет действительно потрясающе“.

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Это было примерно в середине месячного окна запуска Perseverance, которое закрылось в середине августа. Такие окна появляются только раз в 26 месяцев для миссий на Марс, поэтому NASA было настроено вовремя запустить марсоход - сложная задача, которая еще более усложнилась пандемией коронавируса, которая заставила переосмыслить протоколы сборки и испытаний команде труднее путешествовать.

“В марте и начале апреля мы не были уверены, что сможем сделать это“, - сказал Юрчик. (В то время главой NASA был Джим Бриденстайн, а Юрчик возглавлял Управление космических технологий агентства.) “Но мы смогли проработать планирование и добраться до цели“, - добавил он. “Это реальный кредит самоотверженность и тяжелой работы команды“.

Как и другие марсоходы NASA, Perseverance получил свое название благодаря общенациональному студенческому конкурсу. Выигравшее имя было представлено Алексом Мэзером, в то время семиклассником средней школы Лейк-Брэддок в Берк, Вирджиния.

Шестиколесный марсоход Perseverance в значительной степени смоделирован после своего предшественника, марсохода Curiosity, который сел внутри огромного кратера Гейла на Марсе в августе 2012 года и продолжает оставаться там и сегодня.

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Perseverance на несколько сантиметров длиннее Curiosity и 1025 кг, на 136 кг тяжелее. Некоторые из их научных инструментов также совершенно разные. Но у двух марсоходов один и тот же базовый план корпуса и один и тот же тип ядерной энергии, и они использовали одну и ту же стратегию для безопасной посадки на Красной планете.

Эта стратегия, пионером которой является Curiosity, звучит как что-то из научной фантастики. Perseverance поразила марсианскую атмосферу на скорости примерно 19 500 км в час и через несколько минут развернула парашют шириной 20,5 метров, при этом все еще летя быстрее скорости звука.

Но воздух на Марсе всего на 1% толще, чем на Земле, поэтому парашют не может замедлить марсоход достаточно для безопасной посадки. Поэтому на Марсе 2020 был задействован небесный кран с ракетным двигателем, который опустил марсианский автомобиль на красную пыль на кабелях, а затем улетел и намеренно приземлился на безопасном расстоянии.

NASA получило известие о том, что Perseverance благополучно спустился вниз, в 23:55 по Киеву, примерно через 11 минут после того, как посадка действительно произошла. (В настоящее время столько времени требуется, чтобы сигналы отправились с Красной планеты на Землю.) Эта новость вызвала бурные празднования в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Южной Калифорнии, которая управляет миссией Марс 2020.

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Несомненно, к этому воодушевлению примешалась приличная доза облегчения, потому что успех сегодня был далеко не гарантирован. За прошедшие десятилетия только около половины полетов на Марс благополучно совершали посадку. По заявлению представителей NASA, посадочная площадка Perseverance на дне Джезеро, где есть такие опасности, как скалы, песчаные дюны и валуны, была самой сложной из когда-либо использовавшихся марсианской миссией.

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Действительно, эта опасная местность требовала настойчивости, чтобы совершить самую точную посадку на Красной планете. Посадочный эллипс марсохода был всего 7,7 км в длину и 6,6 км в ширину по сравнению с 7 на 12 км у Curiosity.

Посадка Perseverance произошла всего через неделю после того, как две другие марсианские миссии достигли Красной планеты. Зонд “Надежда“ Объединенных Арабских Эмиратов и миссия Китая Tianwen-1 вышли на орбиту Марса 9 и 10 февраля соответственно, что стало знаковым достижением для обеих стран. “Надежда“ останется на орбите, как и один из компонентов Тяньвэнь-1. Но китайская миссия также отправит дуэт марсоходов на поверхность Марса, вероятно, в мае.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало скафандры для полета на Луну и Марс.