В парашюте марсохода нашли секретное сообщение

Сообщение зашифровали еще на Земле, и на ее разгадку у энтузиастов ушло всего шесть часов.

Когда марсоход Perseverance совершил отважный спуск на Красную планету, вы могли заметить, что на его парашюте было необычное расположение красных и белых шевронов.

Оказывается, этот шаблон был вовсе не случайным, а скрытым кодом. Всего за шесть часов интернет-сыщики взломали его, обнаружив прекрасное воодушевляющее сообщение: "Не бойся могущества".

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Эта фраза использовалась в качестве девиза Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA в течение многих лет, взятой из речи американского президента Теодора Рузвельта в 1899 году:

"Гораздо лучше дерзать могущественные дела, одерживать славные победы, даже если они омрачены неудачами, чем занимать место среди тех бедных духом, которые не получают много удовольствия и мало страдают, потому что они живут в серых сумерках, которые не знают ни победы, ни поражения".

Скрытое сообщение было впервые упомянуто в прямом эфире системным инженером NASA Алленом Ченом, который прокомментировал: "Мы надеемся, что наши усилия и наши разработки не только открывают невероятные возможности науки, но и могут вдохновить других. для этой цели. Поэтому мы приглашаем вас всех попробовать и показать свои работы".

Первое решение, опубликованное в Интернете, похоже, было разработано студентом ИТ Абелой Паф в Twitter. По его словам, сообщение было расшифровано им и его отцом, которые определили, что шевроны расположены в виде концентрических колец, которые кодируют 10-битный узор.

"Каждое двоичное число кодирует позицию в алфавите, начиная с 1, - пояснил он. "Для слова "могучий" нам просто нужно начать отсчет на 40 бит позже, и это будет правильно".

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Если красные секции равны единицам, а белые секции - нули, кольца можно разбить на блоки, представляющие числа. Затем вы добавляете число 64. Итак, первая буква в коде 0000000100, что дает вам число 4. Добавьте 64, чтобы получить 68 - код ASCII для заглавной буквы D.

Это объясняет три внутренних кольца. На внешнем кольце, с другой стороны, отображаются буквы и цифры: 34 11 58 N 118 10 31 W. Это географические координаты JPL.

Главный инженер Perseverance Адам Штельцнер из Лаборатории реактивного движения НАСА подтвердил догадку.

Лучи Солнца на плакате, содержащем чип с именами и сообщениями от землян, написаны азбукой Морзе и означают фразу "Исследуй как один". И спрятанная табличка на шасси марсохода является семейным портретом всех марсоходов NASA: Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance и Ingenuity.

Curiosity тоже не лишен секретов. Узор на колесах марсохода также является кодом Морзе, обозначающим JPL. Действительно, отправка кодированных сообщений в космос на наших исследовательских судах - это уже традиция.