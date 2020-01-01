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Выбраны самые зрелищные фото конкурса Fine Art Photography Awards

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Победители 7-й премии Fine Art Photography Awards представили сюрреалистический ассортимент снимков - от научно-фантастических снимков метро до потрясающе величественных пейзажей.
Fine Art Photography Awards
Fine Art Photography Awards
fineartphotoawards.com

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Премия Fine Art Photography Awards, основанная в 2014 году, представляет собой исключительно широкий фотоконкурс. Это большое и разнообразное соревнование, охватывающее 20 категорий, в каждой из которых есть отдельные профессиональные и любительские разделы, без единой общей темы, кроме прославления творчества и инноваций.

Вспоминая предыдущие годы, седьмой ежегодный конкурс снова выявляет свои самые сильные образы благодаря более глубокому погружению в номинации, вошедшие в финальный список. Эти категории охватывают все основные направления: природа, дикая природа / животные, архитектура, мода, путешествия, портрет, городской пейзаж, уличная фотография, ночная фотография, пейзаж и многое другое.

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Как и многие конкурсы фотографии в настоящее время, многие работы отражают продолжающуюся глобальную пандемию. Некоторые из этих записей просто подчеркивают, насколько странной является наша городская среда, лишенная большого скопления людей, в то время как другие представляют творческий подход к пандемической жизни, например, выстрел Коннора Янга в одинокого жирафа в зоопарке в Вене, который, казалось бы, недоумевает, куда подевались все люди.

Взгляните на нашу галерею, чтобы увидеть самые невероятные моменты этого сильного фотоконкурса.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы победители престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards.

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Теги: Fine Art Photography Awards, фото, конкурс
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