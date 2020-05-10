Названы победители престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards

Первое место у эко-работы.

Фото победителя конкурса worldphoto.org

Пабло Альбаренга получил высшую награду Фотограф года в конкурсе Sony World Photography Awards 2020 за невероятную серию под названием “Семена сопротивления“, в которой противопоставляются портреты активистов-экологов и территории, которые они пытаются защитить.

Всего на конкурс прислали более 350 000 заявок. Альбаренга получил главный приз в размере 25 000 долларов США за серию, которую Председатель профессионального конкурса 2020 года Майк Троу называет мощной визуальной записью человеческого лица обезлесения.

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“Процесс судейства в этом году был непростым - было множество необычных историй и наборов изображений, которые могли бы выиграть общий титул, но “Семена сопротивления“ действительно выделялись“, - говорит Троу. “Пабло из Уругвая, и этот проект очень личный для него как фотографа. Усилия, необходимые для того, чтобы представить и снять эту серию, достойны всяческих похвал“.

Наряду с профессиональным конкурсом проводится открытый конкурс, доступный для всех фотографов с акцентом на отдельные изображения. Британский фотограф Том Олдем победил в конкурсе “Открытый фотограф 2020 года“ за выразительный портрет Чарльза Томпсона (он же Черный Фрэнсис), фронтмена группы The Pixies.

Портрет Чарльза Томпсона worldphoto.org

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Другие основные моменты из лучших работ по 10 категориям профессионального конкурса включают в себя потрясающую серию снимков корейского фотографа Чанга Ким Кин, исследующих японские лагеря для интернированных во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах, изумительные макрофотографии насекомых Адальберта Мойрзиша и портреты наполовину иранского фотографа Ашема Шакери.

Посмотрите в нашей галерее всех победителей звездной премии Sony World Photography Awards этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что были выбраны лучшие фото конкурса GDT Фотограф природы 2020.