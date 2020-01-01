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Природа в фокусе: Выбраны лучшие фото конкурса Nature inFocus

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Названы победители международного конкурса.
Природа в фокусе: Выбраны лучшие фото конкурса Nature inFocus

Продолжающаяся пандемия коронавируса стала серьезным сигналом для человечества. По крайней мере, мы на это надеемся. Еще никогда не было более убедительного призыва прекратить вредить окружающей среде и сделать все возможное для ее сохранения. 

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Премия Nature inFocus Photography Awards всегда создавала впечатляющий каталог творческих и художественных изображений, и в этом году он не стал исключением. Каждое изображение в этой коллекции содержит важные истории о мире природы, которыми можно поделиться: от замечательных моментов естественной истории до насущных проблем сохранения.

Пандемия означала, что в этом году организаторам пришлось пропустить фестиваль Nature inFocus, а также возможность встретиться с сообществом. Вместо этого результаты долгожданной премии Nature inFocus Photography Awards 2020 были объявлены на виртуальном мероприятии 1 сентября 2020 года.

Яшпал Ратхор получил высшую награду - “Фотографию года в Nature inFocus“ - за свой потрясающий снимок летучей мыши, застывшей в полете на фоне разросшихся городов Бангалора. Изображение получило главный приз в категории “Дикие пейзажи и животные в среде обитания“.

Темный рыцарь - Большая коротконосая летучая мышь выпадает из сингапурской вишни на дорожке оживленной улицы в столице штата Карнатака
Темный рыцарь - Большая коротконосая летучая мышь выпадает из сингапурской вишни на дорожке оживленной улицы в столице штата Карнатака
Яшпал Ратхор

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Впервые в истории конкурса участнику был вручен специальный приз жюри. Первым лауреатом премии стал шведский фотограф Магнус Лундгрен, чьи работы заняли три призовых места и прошли в финал судейства во всех категориях для взрослых.

Ситара Картикеян стала обладательницей титула “Молодой фотограф“.

Прах к праху - Величественный слон, идущий навстречу фотографу, осыпает себя пылью, сброшенной из хобота
Прах к праху - Величественный слон, идущий навстречу фотографу, осыпает себя пылью, сброшенной из хобота
Ситара Картикеян

Смотрите все изображения-номинанты.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы лучшие фото конкурса GDT Фотограф природы 2020.

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Теги: фото, конкурс
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