Sony World Photography Awards выбрало самые необычные фото года

На конкурс прислали 145 тысяч фотографий.

Sony World Photography Awards представила невероятный выбор финалистов и номинантов престижного ежегодного профессионального конкурса. Шорт-лист этого года подчеркивает, насколько необычными были последние 12 месяцев, с множеством фото, изображающих пандемию с использованием странных и творческих перспектив.

Конкурс состоит из четырех отдельных соревнований: профессионального, молодежного, студенческого и открытого. Профессиональный конкурс фокусируется на объекте или портфолио работ по 10 отдельным категориям.

Кровати'Лука Локателли, Италия, финалист конкурса Sony World Photography Awards 2021, профессионал, архитектура и дизайн Sony World Photography Awards

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В этом году в профессиональном конкурсе было заявлено рекордное количество кадров - 145 тысяч. Майк Троу, председатель жюри, говорит, что проблемы, с которыми, возможно, столкнулись фотографы за последний год, привели к заметному увеличению числа проектов.

“Целостность, преднамеренность и продуманные правки, представленные в проектах этого года, вызвали споры и искреннюю признательность жюри“, - говорит Троу. “Фотографы справились с задачами 2020 года, используя время, чтобы глубже погрузиться в личные проекты и изучить истории, происходящие в их местных сообществах. Их усилия действительно окупились тем, что работы, вошедшие в шорт-лист и финалисты, заметно повысили качество, что сделало конкурс в этом году особенным“.

'Портфолио' Алессандро Гандольфи, Италия, шорт-лист, профессионал, портфолио, Sony World Photography Awards 2021 Sony World Photography Awards

Локдаун и ограничения на поездки, безусловно, могли ограничить передвижение многих фотографов, но эти фотографии, включенные в короткий список, демонстрируют глубоко творческие изображения уникального года в истории человечества. Британский фотограф Марк Гамильтон Грючи предложил, пожалуй, самую радикально креативную серию из шорт-листа, включающую изображения коронавируса в реальные снимки NASA с Луны.

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Снимки Луки Локателли, на которых вековая железнодорожная мастерская переоборудована в больницу для пациентов с COVID-19, представляют собой новый взгляд на архитектуру и дизайн. Не имея возможности путешествовать, фотограф-пейзажист Кэрол Грэм, напротив, смотрела на замерзшие лужи воды, превращая фотографии крупным планом в нечто, напоминающее огромные панорамы с воздуха.

Победители конкурса Sony World Photography Awards 2021 года будут объявлены в середине апреля.

Напомним. ранее сообщалось, что были названы победители конкурса Travel Photographer of the Year 2020.