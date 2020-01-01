Пандемия обойдется NASA в три миллиарда долларов

Аудит NASA пришел к выводу, что расходы, понесенные пандемией COVID-19 для агентства, могут составить 3 миллиарда долларов, причем большая часть этих затрат приходится на несколько крупных научных и исследовательских программ.

В отчете Управления генерального инспектора NASA от 31 марта говорится, что агентство ожидает, что последствия пандемии для агентства, от закрытых объектов до нарушения цепочек поставок, составят почти 3 миллиарда долларов. Из них около 1,6 миллиарда долларов поступило от 30 крупных программ и проектов, которые NASA определяет как те, общая стоимость которых составляет не менее 250 миллионов долларов.

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"Хотя менеджеры NASA включают запас по графику в планы программ и проектов для устранения непредвиденных обстоятельств, во многих случаях запаса было недостаточно для поглощения воздействия пандемии», - говорится в отчете OIG. Он добавил, что полный учет затрат на пандемию будет невозможен "до тех пор, пока не утихнет чрезвычайная ситуация с COVID-19".

Проект с наибольшим увеличением стоимости в отчете - это космический телескоп Нэнси Грейс, ранее известный как широкоугольный инфракрасный обзорный телескоп (WFIRST). Он сообщил о затратах в 3 миллиона долларов из-за пандемии в 2020 финансовом году, но оценивает около 400 миллионов долларов дополнительных воздействий в будущем. Стоимость жизненного цикла миссии составляет 3,9 миллиарда долларов.

"Субподрядчики, работающие над Римским космическим телескопом, серьезно пострадали, что привело к меньшему количеству заявок на предлагаемые работы, более длительным срокам поставки и задержкам деталей для завершения сборки", - говорится в отчете. "Это, в свою очередь, повлияло на подрядчиков и повлияло на график более высокой сборки и испытаний".

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Представители NASA ранее заявляли, что телескоп пострадал особенно сильно, потому что пандемия пришлась на пик предполагаемых расходов, так же как и в начале марта 2020 года, когда он прошел проверку по пункту C ключевого решения. На этом обзоре утверждены планы перехода к полномасштабной разработке космического телескопа.

"COVID оказал ощутимое влияние на Римский космический телескоп", - сказал Пол Герц, директор астрофизического отдела NASA, 25 марта на заседании Комитета по астрономии и астрофизике Совета по космическим исследованиям национальных академий. "COVID поразил как раз в самый неподходящий момент для выполнения задания".

Герц не дал количественной оценки стоимости и графика последствий пандемии, хотя ранее он сказал, что запуск, вероятно, задержится на шесть месяцев, задержка также отмечена в отчете OIG.

Система космического запуска продемонстрировала второй по величине прирост затрат с точки зрения общих долларов, составив 363 миллиона долларов, из которых 8 миллионов долларов пришлось на 2020 финансовый год и 355 миллионов долларов на 2021-2023 финансовые годы. Задержка на три месяца с первой миссией SLS , Artemis 1 вместе с "перефразированием производства" составили около одной трети затрат. Остальное произошло за счет "дополнительных затрат" на сжатие графиков, а также затрат на закрытие предприятий.

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Космический корабль Orion потерял 146 миллионов долларов, в том числе 5 миллионов долларов в 2020 финансовом году и 66 миллионов долларов в 2021 финансовом году. Поскольку космический корабль Orion для миссии Artemis 1 был почти завершен во время пандемии, наибольшие последствия были для Orion космический корабль для миссий Artemis 2 и 3, оба все еще находятся в производстве. Эти проблемы распространились на Европу с задержками в производстве европейского сервисного модуля для Artemis 2 Orion.

Стоимость космического телескопа Джеймса Уэбба вырастет на 100 миллионов долларов из-за задержки его запуска с марта по октябрь этого года. Это увеличение, однако, будет ограничено лимитом расходов на миссию в размере 8,8 миллиарда долларов с использованием существующих бюджетных резервов.

Две другие разрабатываемые научные миссии, Europa Clipper и Plankton, Aerosol, Cloud and Ocean Ecosystem (PACE), сообщили об увеличении затрат на 97 миллионов и 89,2 миллионов долларов соответственно. PACE, увеличение стоимости которого составляет около 10% от его предполагаемой общей стоимости, также потерпит неудачу с запуском через девять месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.