NASA прекратила сборку ракет из-за коронавируса

Полет на Луну в 2024 году под угрозой срыва.

NASA прекращает производство и испытания своей будущей ракеты и капсулы с экипажем в ответ на усиливающуюся пандемию коронавируса. Эти две машины являются критически важными частями амбициозного плана NASA по возвращению людей на Луну к 2024 году, но с временно приостановленной разработкой соблюдение этого срока станет еще более маловероятным.

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Закрытие происходит на фоне решения NASA об усилении ограничений в двух центрах агентства. Сборочный центр Michoud в Луизиане и Космический центр Stennis в Миссисипи переходят на Стадию 4 в рамках “Системы реагирования“ NASA для борьбы с пандемией, которая является самой строгой стадией. Это означает, что удаленная работа абсолютно обязательна, а все поездки приостановлены. Изменение было сделано после того, как сотрудник Stennis дал положительный результат на COVID-19. В Michoud еще нет сотрудников с положительным результатом на вирус, но число случаев заболевания вблизи центра растет.

Оба центра играют решающую роль в разработке следующей большой ракеты NASA, системы космического запуска или SLS. Сердцевины ракеты в основном строятся в Михуде сотрудниками NASA и сотрудниками Boeing, главного подрядчика. Между тем, первое завершенное ядро ​​SLS в настоящее время находится в Стеннисе, где он должен пройти серьезное наземное испытание в конце этого года. Это испытание, получившее название Green Run Test, запустит все двигатели ракеты.

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Закрытие - это еще один удар по программе SLS, которая пострадала от задержек и перерасхода средств задолго до начала пандемии. Первоначально запланированный к запуску в 2017 году, первый полет ракеты произойдет не раньше конца следующего года, а ее первый полет с экипажем на борту в настоящее время запланирован на 2022 или 2023 год. Бюджет программы за последние десять лет увеличился, с учетом того, что общая стоимость разработки к моменту полета ракеты достигнет 18,3 миллиарда долларов, согласно недавнему отчету Генерального инспектора NASA.

Несмотря на все эти проблемы, SLS является ключевой частью программы NASA Artemis по посадке первой женщины на Луну. Третий полет корабля предназначен для перевозки астронавтов в ходе этой исторической миссии на поверхность Луны. Учитывая установленный администрацией Трампа крайний срок на 2024 год, было уже очень мало места для маневра с текущим графиком SLS, чтобы соответствовать этим временным рамкам. Такое закрытие ставит эту цель под угрозу запуск вообще.

Напомним, ранее в SpaceX заявили, что коронавирус не будет помехой для полетов в космос.