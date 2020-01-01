Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ученые: нам нужно подготовиться к следующей пандемии

Комментариев: 0
Трудно представить себе прямо сейчас, в мире, раздираемом продолжающимся кризисом пандемии COVID-19, что в будущем нас может ждать что-то столь же плохое или даже худшее, чем коронавирус. Но это даже вероятно, говорят ученые.
Коронавирус может стать преддверием следующей пандемии
Коронавирус может стать преддверием следующей пандемии
freepik.com

Задолго до того, как были зарегистрированы первые случаи COVID-19 и стала известна опасность SARS-CoV-2, ученые знали, что на горизонте может скрываться смертельная вспышка чего-то неизвестного, а неспособность должным образом подготовиться к ней означала большое число погибших.

Читай также: Билл Гейтс предупредил о глобальном кризисе похуже Covid-19

Видение было мрачным, но, тем не менее, безупречно дальновидным: COVID-19 был фактически тем, что по мнению ученых, предсказывалось ранее. После безрассудных, бесконечных вторжений человечества в природу, в результате которых мы все более тесно сталкивались с патогенами, существующими внутри животных, нечто подобное, возможно, было неизбежным, хотя точное происхождение SARS-CoV-2 остается неясным.

Но шокирует то, что на самом деле во всем этом ничего не изменилось.

Несмотря на появление COVID-19, мы по-прежнему уязвимы для еще не обнаруженных вирусных мутаций, которые может принять SARS-CoV-2 - не говоря уже о том, какой может быть следующая неизвестная будущая пандемия. И совершенно необходимо сейчас начать исследования и подготовку вакцин, которые могут защитить нас от таких угроз, говорят исследователи.

В новом комментарии, опубликованном в Nature, ученые из Scripps Research в Сан-Диего, Калифорния, утверждают, что правительствам и частному сектору необходимо сейчас начать инвестировать в исследования и разработку широко нейтрализующих антител: защитных белков, которые эффективны против нескольких штаммов вируса.

Читай также: Названа причина следующей глобальной эпидемии

"Такие антитела можно использовать в качестве препаратов первого ряда для предотвращения или лечения вирусов в данном семействе, включая новые линии или штаммы, которые еще не появились", - объясняют соавторы Деннис Бертон и Эрик Тополь.

"Что еще более важно, они могут быть использованы для разработки вакцин против многих членов данного семейства вирусов".

По сути, подчеркивают исследователи, нам повезло с COVID-19, о чем люди не часто говорят. Причиной тому был спайк-белок SARS-CoV-2: удобная особенность молекулярной архитектуры вирусных частиц, которая просто упрощает разработку вакцины.

Однако в следующий раз нам может не повезти.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: пандемия, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь