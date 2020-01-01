Ученые: нам нужно подготовиться к следующей пандемии

Трудно представить себе прямо сейчас, в мире, раздираемом продолжающимся кризисом пандемии COVID-19, что в будущем нас может ждать что-то столь же плохое или даже худшее, чем коронавирус. Но это даже вероятно, говорят ученые.

Задолго до того, как были зарегистрированы первые случаи COVID-19 и стала известна опасность SARS-CoV-2, ученые знали, что на горизонте может скрываться смертельная вспышка чего-то неизвестного, а неспособность должным образом подготовиться к ней означала большое число погибших.

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Видение было мрачным, но, тем не менее, безупречно дальновидным: COVID-19 был фактически тем, что по мнению ученых, предсказывалось ранее. После безрассудных, бесконечных вторжений человечества в природу, в результате которых мы все более тесно сталкивались с патогенами, существующими внутри животных, нечто подобное, возможно, было неизбежным, хотя точное происхождение SARS-CoV-2 остается неясным.

Но шокирует то, что на самом деле во всем этом ничего не изменилось.

Несмотря на появление COVID-19, мы по-прежнему уязвимы для еще не обнаруженных вирусных мутаций, которые может принять SARS-CoV-2 - не говоря уже о том, какой может быть следующая неизвестная будущая пандемия. И совершенно необходимо сейчас начать исследования и подготовку вакцин, которые могут защитить нас от таких угроз, говорят исследователи.

В новом комментарии, опубликованном в Nature, ученые из Scripps Research в Сан-Диего, Калифорния, утверждают, что правительствам и частному сектору необходимо сейчас начать инвестировать в исследования и разработку широко нейтрализующих антител: защитных белков, которые эффективны против нескольких штаммов вируса.

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"Такие антитела можно использовать в качестве препаратов первого ряда для предотвращения или лечения вирусов в данном семействе, включая новые линии или штаммы, которые еще не появились", - объясняют соавторы Деннис Бертон и Эрик Тополь.

"Что еще более важно, они могут быть использованы для разработки вакцин против многих членов данного семейства вирусов".

По сути, подчеркивают исследователи, нам повезло с COVID-19, о чем люди не часто говорят. Причиной тому был спайк-белок SARS-CoV-2: удобная особенность молекулярной архитектуры вирусных частиц, которая просто упрощает разработку вакцины.

Однако в следующий раз нам может не повезти.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.