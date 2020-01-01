Сможете ли вы найти марсоход Perseverance на спутниковом снимке Марса?

Место посадки марсохода засняли с орбиты Марса.

Чуть больше недели назад ( 18 февраля 2021 года ) марсоход Perseverance приземлился в кратере Джезеро на поверхности Марса .

Это было настоящее медиа-событие, и люди со всего мира смотрели прямую трансляцию посадки марсохода. Когда Perseverance совершил посадку, не только диспетчеры NASA вскочили на ноги, чтобы аплодировать.

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В последующие дни мир освещали средства массовой информации, показывающие поверхность Марса и его спуск.

Самая последняя из них поступает с орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO), который является частью программы ESA-Роскосмоса ExoMars.

Со своего выгодного положения, высоко над марсианским небом, TGO заметил Perseverance в кратере Джезеро и получил изображения, на которых виден марсоход и другие элементы его посадочной машины.

С 2016 года TGO находится на орбите Марса и собирает важные данные о составе его атмосферы. В частности, TGO занимался поиском следов атмосферного метана и других газов, которые могли быть результатом геологической или биологической активности. Эти усилия являются частью более крупной попытки определить, существовала ли жизнь на Марсе миллиарды лет назад (и существует ли она до сих пор).

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Кроме того, орбитальный аппарат проводил другие важные научные операции, такие как ретрансляция данных роботизированных миссий на поверхности и получение изображений космоса.

23 февраля TGO воспользовался своей орбитой, чтобы сделать снимки с помощью своей системы цветного и стереофонического изображения поверхности (CaSSIS), которая показала марсоход Perseverance, а также его парашют, тепловой экран и элементы спускаемой ступени внутри кратера Джезеро.

На первом изображении (вверху) элементы можно различить как серию темных и ярких пикселей, которые указаны на втором изображении (внизу).

Как видите, ступень спуска и теплозащитный экран - это темные пятна, расположенные вокруг двух меньших кратеров, в то время как парашют и задняя часть корпуса - это явно яркие пятна, расположенные в непосредственной близости друг от друга.

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Марсоход Perseverance, в нижней части центра, представляет собой относительно слабое место у небольшого гребня, ведущего из одного кратера.

Именно здесь Perseverance проведет следующие два года (которые, вероятно, будут продлены) в поисках признаков прошлой микробной жизни.

Судя по его особенностям, включая сохранившуюся дельту реки и богатые глиной осадочные отложения, кратер Джезеро, как известно, миллиарды лет назад вмещал стоячий водоем. По этой причине он был выбран в качестве места посадки для миссии, поскольку считается хорошим местом для поиска свидетельств прошлой жизни.

Perseverance также проведет амбициозную и беспрецедентную операцию, в ходе которой соберет образцы марсианских камней и почвы и отложит их в тайнике.

Они будут возвращены на Землю отдельной миссией ESA-NASA по возврату образцов с Марса, которая будет состоять из посадочного модуля, марсохода (для извлечения образцов) и небольшой пусковой установки (для вывода их на орбиту). Оказавшись там, орбитальный аппарат заберет их и принесет домой для анализа.

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ExoMars TGO также оказал значительную помощь марсоходу Perseverance во время его посадки, например, ретрансляции данных.

Видеозаписи посадки, а также изображения и звукозаписи были сняты с помощью инструментов на борту транспортного средства входа, спуска и посадки (EDL) марсохода.

Они были отправлены обратно на Землю с помощью TGO, а также орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Орбитальный аппарат продолжит обеспечивать поддержку ретрансляции данных между Землей и Марсом для будущих миссий на поверхность, особенно для следующей миссии ExoMars.

Эта миссия, известная как ExoMars 2022, стартует с космодрома Байконур 20 сентября 2022 года и прибудет на Красную планету к 10 июня 2023 года. Она будет состоять из российской наземной платформы «Казачок» и марсохода Rosalind Franklin.

Между тем, орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter продолжит движение по орбите Марса и будет проводить свои собственные научные операции, сосредоточившись на анализе атмосферы Марса и поисках газов, указывающих путь к прошлой (или настоящей) жизни.

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Недавно орбитальный аппарат обнаружил следы газообразного хлористого водорода, покидающего атмосферу планеты, что указывает на то, что эта соль существует на поверхности, которая вышла на орбиту.

На Земле этот процесс наблюдался с солями хлорида натрия, когда соленая вода испаряется из наших океанов и выбрасывается в верхние слои атмосферы сильными ветрами. TGO также контролировал водяной пар, покидающий марсианскую атмосферу и уходящий в космос.

В совокупности эти результаты предоставили новые ключи к разгадке того, куда ускользнула обильная поверхностная вода Марса миллиарды лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что первый вертолет на Марсе позвонил домой.