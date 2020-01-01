Первый вертолет на Марсе позвонил домой

Вертолет Ingenuity прибыл на Красную планету.

Первый вертолет, когда-либо отправленный в другой мир, прекрасно себя чувствует на Марсе после того, как пережил "семь минут ужаса", приземлившись на борту NASA Perseverance.

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Вертолет Ingenuity, который совершил посадку на Марсе с Perseverance в четверг (18 февраля), не спит и обменивается данными с диспетчерами на Земле.

Диспетчеры Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA получили сигнал вниз в субботу в 01:30 по Киеву через марсианский разведывательный орбитальный аппарат: вертолет и его базовая станция работают нормально.

"Оба, похоже, работают отлично. С этим положительным отчетом мы продолжим завтра зарядку аккумуляторных батарей вертолета", - заявил им Кэнхэм, руководитель вертолетных операций Ingenuity Mars в JPL.

Эта процедура включения, которая произошла в субботу (20 февраля), зарядит шесть литий-ионных "винтокрылых" батарей примерно до 30% их запланированной емкости, и данные будут отправлены обратно на Землю, чтобы решить, как действовать в будущем. сеансы зарядки аккумулятора.

На данный момент JPL планирует зарядить аккумуляторы до 35% емкости еще через несколько дней, а затем проводить еженедельные сеансы зарядки, чтобы вертолет оставался теплым на холодной поверхности Марса - и готов к полету через несколько месяцев.

Ingenuity с самого начала черпает свою силу в Perseverance, но как только марсоход отпустит вертолет, дрон будет полностью заряжаться от солнечных батарей.

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"После того, как Perseverance развернет Ingenuity на поверхности, у вертолета будет 30-дневный марсианский [31-земной] день экспериментального полета", - говорится в заявлении JPL. Марсианский день или "сол" составляет 24 часа 37 минут по сравнению с 24 часами на Земле, и диспетчеры работают по марсианскому времени в течение первых 90 солей миссии.

"Если Ingenuity переживет свои первые леденящие кровь марсианские ночи, когда температура опускается до минус 90 градусов по Цельсию, команда приступит к первому полету вертолета на другой планете", - добавили в JPL. "Если Ingenuity удастся взлететь и зависнуть во время своего первого полета, более 90 процентов целей проекта будут достигнуты. Если винтокрылый аппарат успешно сядет и останется в рабочем состоянии, можно будет выполнить до четырех дополнительных полетов, каждый из которых будет опираться на успех последнего".

Полеты Ingenuity могут стать первооткрывателем нового поколения парящих в воздухе исследователей Марса, работающих либо независимо, либо вместе с миссиями по высадке людей в далеком будущем. Летающие дроны на Марсе могут вести разведку впереди марсоходов, чтобы спланировать лучшие маршруты, или парить над опасной местностью для выполнения научных исследований, среди прочего.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Perseverance успешно сел на Красную планету.