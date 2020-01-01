LG запатентовала складной смартфон с дополнительным дисплеем

Пока неизвестна дата выхода подобного устройства и выйдет ли оно вообще.

В последнее время LG несколько раз дразнила своим складным смартфоном, который находится в стадии разработки. И вот только что появился новый патент, который показывает, что компания могла бы работать над другим смартфоном с дополнительным дисплеем на задней панели.

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Согласно отчету LetsGoDigital, южнокорейский технологический гигант подал новый патент на дизайн в CNIPA (Национальное управление интеллектуальной собственности Китая). Патент был на складной смартфон и также содержал 26 патентных эскизов, демонстрирующих устройство с разных сторон. Смартфон с двойным дисплеем оснащен большим гибким дисплеем на передней панели, который можно расширить с одной стороны. Это увеличивает его общий размер примерно на 40 процентов по сравнению с его компактной формой. На задней панели под модулем камеры находится дополнительный дисплей меньшего размера.

Патент на смартфон letsgodigital.org

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Другими словами, пользователь может потянуть за основной дисплей, чтобы выдвинуть его с одной стороны, в то время как дополнительный экран меньшего размера может предлагать функции, связанные с фотографией, поскольку спереди нет фронтальной камеры. Примечательно, что устройство также лишено каких-либо портов, швов и даже кнопок. Кроме того, неясно, действительно ли компания работает над таким устройством.

Напомним, ранее сообщалось, что LG запатентовала гибкий смартфон с минимальным корпусом.