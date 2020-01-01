LG показывает свой первый складной смартфон: Презентация LG Wing

Необычный смартфон станет "первой ласточкой" проекта Explorer.

Сегодня LG планирует показать свой смартфон Wing. Примечательной особенностью является то, что он оснащен поворотным дисплеем, который, в свою очередь, освобождает место для дополнительного экрана и имеет уникальный Т-образный форм-фактор. Сегодняшний анонс станет первым шагом в реализации проекта Explorer - новой линейки смартфонов LG с характерным, но необычным дизайном.

Презентация начнется в 17:00:

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В прошлом месяце у Wing была немалая доля утечек, и, исходя из текущих слухов, мы ожидаем изогнутый основной дисплей с диагональю 6,8 дюйма в сочетании с 4-дюймовым дополнительным экраном с соотношением сторон 1: 1. Телефон будет поставляться с улучшенным пользовательским интерфейсом, позволяющим использовать преимущества поворотного дисплея.

Мы ожидаем чипсет Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что Wing будет иметь тройную камеру с основной матрицей на 64 МП. Ходят слухи, что в розницу он будет стоить 1500 долларов, но все подробности мы получим уже на презентации .

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попали изображения необычного двухэкранного смартфон LG.