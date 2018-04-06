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LG запатентовала складной смартфон

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Патент на смартфон
Патент на смартфон

Компания LG наконец-то получила патент на складной смартфон, заявка на который была подана еще в 2016 году. И недавно соответствующую информацию о патенте опубликовала Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). 

Патент на смартфон
Патент на смартфон

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В патенте, о котором идёт речь, описывается очень необычный складной смартфон, который, фактически представляет собой два телефона, объединенных шарнирами. Каждый из них имеет свой изогнутый по бокам экран, аккумулятор, 3,5-мм аудиоразъём и модуль камеры. 

В раскрытом виде экраны смартфона превращаются в один большой дисплей, а в закрытом состоянии они располагаются с двух сторон его корпуса. Кроме того, изогнутые грани экранов позволяют отображать время, дату и всевозможные уведомления. А в не полностью раскрытом виде он превращается в два отдельных телефона, с которыми можно работать одновременно. Так, каждый пользователь сможет слушать свою музыку, смотреть ролики и фильмы. 

Патент на смартфон
Патент на смартфон

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Еще интереснее то, что, несмотря на подачу заявки в 2016 году, в ней фигурирует экранный сканер отпечатков пальцев, который только в этом году начал делать первые робкие шаги на рынке смартфонов. 

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Теги: LG Electronics, патент, смартфон
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Peyot    06.04.2018, 16:16
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Peyot
у меня такой был в 2009 тошиба выпускала. полного говно в эксплуатации. поменял на обычный ХТС ...
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