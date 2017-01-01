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LG запатентовала гибкий смартфон с минимальным корпусом

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Смартфон будет вытянутый и довольно узкий.
Рендер смартфона на основе патента
Рендер смартфона на основе патента
LetsGoDigital

В недавно замеченном патенте компании LG описывается очень необычный дизайн устройства, включающий небольшой вытянутый корпус и очень крупный экран, имеющий четыре линии сгиба, который оборачивается вокруг корпуса и может быть полностью развернут.

Рендер смартфона на основе патента
Рендер смартфона на основе патента
LetsGoDigital

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Заявка на патент была подана LG Display осенью 2018 года, а недавно документ был опубликован. Его заметил нидерландский портал LetsGoDigital и создал на его основе рендеры описываемого устройства.

Как можно заметить, корпус описываемого смартфона довольно узкий и вытянутый. При этом вокруг корпуса оборачивается экран — очень крупный дисплей, имеющий четыре линии сгиба. Он может быть полностью развернут (крайне широкий экран, как видно, на рендерах находится справа от корпуса). Какие-либо особенности устройства в целом не указываются: видно лишь, к примеру, что кнопка включения находится на верхнем торце, а разъем USB-C — на нижнем.

Разумеется, пока речь идет лишь о патенте — станет ли LG когда-либо выпускать такое устройства, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Google создает собственный гибкий смартфон.

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Теги: LG Electronics, патент, складной смартфон, гибкий смартфон
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