Стартап bluShift Aerospace запустил первую ракету на биотопливе

Запуск на малой высоте - это первый в мире полет ракеты из штата Мэн.

Маленькая ракета, заявленная как первая в мире коммерческая ракета-носитель, работающая на биотопливе, была запущена из штата Мэн, США.

Стартап bluShift Aerospace из Брансуика запустил свой первый прототип ракеты под названием Stardust 1.0 в воскресенье (31 января), несмотря на минусовые температуры и два фальстарта. Ракета не достигла космоса, но стала важной вехой для компании, стремящейся запускать специальные миссии, предназначенные для крошечных спутников.

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"Все прошло идеально", - сказал журналистам генеральный директор bluShift Саша Дери после запуска, который стартовал в воскресенье днем ​​с заснеженной взлетно-посадочной полосы в торговом центре Loring Commerce Center в Лаймстоуне, штат Мэн. "Она приземлилась именно там, где мы надеялись и где планировали. Лучше этого быть не могло".

Stardust 1.0 - это небольшая ракета, работающая на твердом топливе биологического происхождения, которая будет служить испытательным полигоном для будущих ракет bluShift, способных запускать крошечные наноспутники. Ее высота составляет 6 метров, а несет она 8 кг полезной нагрузки.

Одна из неудачных попыток запуска bluShift Aerospace

BluShift потребовалось несколько попыток для запуска Stardust 1.0. Попытке пуска 14 января помешала непогода. Затем в воскресенье из-за проблемы с давлением в клапане окислителя ракета не взлетела, даже когда твердое топливо загорелось.

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Вторая попытка примерно через 90 минут не удалась, когда воспламенитель ракеты не сработал, как планировалось. Компания также боролась с отрицательными температурами и проблемами сети во время обратного отсчета.

Но в третий раз Stardust 1.0 взлетела со своей опоры на высоту более 1219 м, а затем развернула парашют, чтобы упасть на Землю. По словам Дери, парашют неожиданно лопнул и ракета была найдена двумя маленькими девочками и их родителями на снегоходе.

Спуск ракеты на парашюте bluShift Aerospace

Компания bluShift Aerospace, основанная в 2014 году, представляет собой команду из восьми человек, которые стремятся запускать крошечные спутники на полярные орбиты с побережья штата Мэн. Компания нацелена на заказчиков с наноспутниками, которые хотят большей гибкости или контроля над своими орбитами, которые могут быть недоступны при использовании в качестве дополнительной полезной нагрузки с другим поставщиком запусков, таким как SpaceX или Rocket Lab.

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Для этого компания планирует две более крупные суборбитальные ракеты под названием Stardust 2.0 и ее более крупный родственник Starless Rogue, которые обеспечат до 6 минут невесомости для полезных нагрузок по цене до 300 000 долларов. Планируемая орбитальная ракета под названием "Красный карлик" будет запускать наноспутники массой до 30 кг на орбиту стоит около 60 000 долларов за килограмм.

Ракетный двигатель bluShift, гибрид твердого и жидкого топлива, называемый модульным адаптируемым ракетным двигателем для запуска транспортных средств (MAREVL), использует запатентованное твердое биотопливо, которое, по заявлению компании, нетоксично, углеродно-нейтрально и "может быть дешево закуплено на фермах по всей Америке". К качестве окислителя используется закись азота, барботированная кислородом.

Компания также ищет новую стартовую площадку на побережье штата Мэн для размещения своих более крупных ракет. Если все пойдет хорошо, bluShift может запустить свою первую ракету Stardust 2.0 к концу года.

Напомним, ранее сообщалось, что создана ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателе.