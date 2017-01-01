Стартап из США испытал дрон для перевозки тяжестей

Дрон может поднять до 225 килограммов.

Американский стартап Elroy Air 14 августа 2019 года провел первые летные испытания перспективного грузового дрона, разрабатываемого для перевозки тяжелых грузов. Как пишет Aviation Week, завершить разработку нового аппарата и ввести его в коммерческую эксплуатацию стартап планирует в 2020 году.

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Сегодня множество компаний занимаются разработкой грузовых дронов, которые планируется использовать для доставки покупок, посылок, перевозки донорских органов. В большинстве такие аппараты предназначены для транспортировки грузов массой до 3 — 3,5 килограмма. Elroy Air создает беспилотник, способный перевозить грузы массой от 100 до 225 килограммов.

Новый дрон создается по самолетной схеме. Он оснащен двумя балками, расположенными по сторонам от фюзеляжа. На каждой из балок размещены три электромотора с несущим воздушными винтами для вертикальных взлета и посадки. Беспилотник также оснащен толкающим воздушным винтом для горизонтального полета по-самолетному.

Аппарат оснащен грузовым контейнером, который закрепляется под фюзеляжем. Масса беспилотника составляет 551 килограмм. Аппарат, оснащенный гибридной двигательной установкой, способен выполнять полеты на расстояние до 500 километров, причем весь полет будет проходить в полностью автономном режиме.

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В Elroy Air утверждают, что их беспилотник подойдет для коммерческой перевозки грузов и в поисково-спасательных операциях. Кроме того, беспилотник может быть интересен военным. Испытания беспилотника проводятся на летном поле базы Национальной гвардии США «Кемп Робертс» в Калифорнии.

Ранее американская компания Bell Helicopter провела первые летные испытания грузового беспилотного тейлситтера APT 70 в автономном режиме. Этот аппарат предназначен для перевозки грузов массой до 31 килограмма. Bell Helicopter также создает аппарат APT 1000 грузоподъемностью 450 килограммов.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон впервые спас человека, доставив почку для пересадки.