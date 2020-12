Стартап Astra успешно запустил ракету в космос

Калифорнийский стартап начал свой второй испытательный орбитальный полет 15 декабря, отправив двухступенчатую Rocket 3.2 в космос с комплекса Тихоокеанского космодрома на острове Кадьяк на Аляске незадолго до 11 вечера по Киеву.

Rocket 3.2 высотой 12 метров отметила ряд важных этапов, проработав двигатель первой ступени и успешно разделив верхнюю ступень, сообщили представители Astra в Twitter во время полета.

И это еще не все: Rocket 3.2 удалось взлететь за границу Земли и космоса высотой 100 километров, известную как линия Кармана, в честь венгерско-американского физика и инженера Теодора фон Кармана, сообщила Astra в Twitter.

На данный момент неясно, насколько точно Rocket 3.2 поднялась в этом испытательном полете, в котором не было никакой полезной нагрузки, и достигла ли ракета-носитель орбиты.

Компания Astra разрабатывает ракеты, предназначенные для полетов на орбиту небольших космических кораблей. Другая калифорнийская компания, Rocket Lab, уже предоставляет эту услугу, но Astra планирует занять свою собственную нишу с помощью своей линейки недорогих ракет.

