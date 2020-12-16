Стартап Astra успешно запустил ракету в космос

Это второй запуск ракеты, но первый успешный.

Калифорнийский стартап начал свой второй испытательный орбитальный полет 15 декабря, отправив двухступенчатую Rocket 3.2 в космос с комплекса Тихоокеанского космодрома на острове Кадьяк на Аляске незадолго до 11 вечера по Киеву.

Читай также: Частная американская ракета упала после старта

Rocket 3.2 высотой 12 метров отметила ряд важных этапов, проработав двигатель первой ступени и успешно разделив верхнюю ступень, сообщили представители Astra в Twitter во время полета.

И это еще не все: Rocket 3.2 удалось взлететь за границу Земли и космоса высотой 100 километров, известную как линия Кармана, в честь венгерско-американского физика и инженера Теодора фон Кармана, сообщила Astra в Twitter.

На данный момент неясно, насколько точно Rocket 3.2 поднялась в этом испытательном полете, в котором не было никакой полезной нагрузки, и достигла ли ракета-носитель орбиты.

Компания Astra разрабатывает ракеты, предназначенные для полетов на орбиту небольших космических кораблей. Другая калифорнийская компания, Rocket Lab, уже предоставляет эту услугу, но Astra планирует занять свою собственную нишу с помощью своей линейки недорогих ракет.

A quick video recap of our 8.5-minute flight to space today! pic.twitter.com/gvElF4fbAZ — Astra (@Astra) December 16, 2020

"Что мы пытаемся сделать, так это создать услугу, которая будет иметь более низкую стоимость эксплуатации и более низкую стоимость предоставления услуги запуска, - сказал генеральный директор Astra Крис Кемп во время телеконференции с журналистами в июле этого года.

Читай также: Запуск доступной китайской ракеты завершился неудачей

"Это включает в себя гораздо более дешевую ракету, высокоавтоматизированный завод, высокоавтоматизированную операцию запуска и, на самом деле, просто реальный акцент на эффективности и устранении затрат на всех аспектах обслуживания, чтобы мы могли достичь масштаба и в конечном итоге снизить затраты за счет экономии масштабов и производства"", - сказал Кемп.

Astra надеется полностью заработать к следующему году; в настоящее время компания предлагает услуги по запуску с 2021 по 2022 год. А у Astra уже есть ряд заказчиков. Например, NASA недавно выделило Astra 3,9 миллиона долларов на запуск малых спутников на околоземную орбиту.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск ракеты Electron от Rocket Lab завершился неудачей.