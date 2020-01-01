Запуск доступной китайской ракеты завершился неудачей

В результате были потеряны два спутника.

Запуск Kuaizhou-11 произошел в 12:17 по местному времени с пусковой установки в Центре запуска спутника Jiuquan на северо-западе Китая.

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Видеозапись запуска показывает, что ракета работала хорошо в течение по крайней мере одной минуты с неофициальными сообщениями о разделении первой и второй ступеней.

В кратких сообщениях китайских СМИ говорится, что конкретная причина неудачи находится “на стадии дальнейшего анализа и расследования“.

Первым полезным грузом был спутник Jilin-1, разработанный Changguang Satellite Co. Ltd. для китайского веб-сайта обмена видео Bilibili. Changguang Satellite - коммерческий филиал государственного института оптики, точной механики и физики Чанчуня при Академии наук Китая.

Сообщалось, что вторым спутником является CentiSpace-1-S2 (Weili-1-02). Предыдущий спутник в этой серии предназначался для улучшения навигации по низкой околоземной орбите и был разработан для компании Пекинская навигационная технология будущего

Дебют Kuaizhou-11 был первоначально запланирован на 2018 год. Кадры, опубликованные CCTV в 2019 году, свидетельствуют о взрыве во время испытаний двигателя первой ступени.

Эта миссия стала 19-м запуском Китая в 2020 году после успешного запуска спутника связи APSTAR-6D на орбиту геосинхронной передачи в четверг.

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В этом году Китай потерпел три неудачи. Это был дебютный запуск Long March 7A в марте, новой пусковой установки, которая может заменить стареющий, гиперголичный Long March 3B. Последняя пусковая установка вышла из строя в апреле, что привело к потере индонезийского спутника связи Palapa-N1.

Kuaizhou-11 - это увеличенная версия ракеты Kuaizhou-1A, управляемой Expace, коммерческой дочерней компанией China Aerospace Science and Industry Corp., государственного производителя ракет. Ракета имеет диаметр 2,2 метра, масса при взлете 78 тонн. Он способен доставить 1000 кг на 700-километровую солнечно-синхронную орбиту.

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