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Запуск китайской ракеты второй подряд завершился неудачей

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Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи.
Ракета не смогла вывести на орбиту спутники
Ракета не смогла вывести на орбиту спутники
CGWIC

Китайская ракета Long March 3B потерпела неудачу 9 апреля при попытке запустить коммерческий спутник связи, предназначенный для предоставления услуг вещания и широкополосного доступа в Индонезию и за ее пределы, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

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После подъема из внутреннего пускового центра Сичан в Китае, на Long March 3B произошел сбой в работе третьей ступени, уничтожив Nusantara-2, спутник China Great Wall Industry Corp. (CGWIC), созданный для совместного предприятия в Индонезии между Pasifik Satelit Nusantara и Indosat.

Сбой стал вторым в году после запуска Long March 7А в марте.

Nusantara-2, ранее Palapa-N1, был одним из немногих экспортных коммерческих спутников, запускаемых Китаем, чья деятельность по производству и запуску спутников в основном обслуживала внутренних потребителей. Спутник весил 5550 кг и нес 20 транспондеров C-диапазона и высокопроизводительную полезную нагрузку Ku-диапазона 9,5 Гбит / с.

Nusantara-2 должен был служить заменой спутника Palapa-D компании Indosat и обеспечивать возможности расширения для PSN, которая эксплуатирует спутник Nusantara-1.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская частная компания испытала собственную ракету.

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Теги: Long March, Китай, ракета
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