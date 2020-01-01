Китай успешно запустил две ракеты за три дня

На орбиту вывели три спутника.

Согласно сообщениям космической программы страны и государственных СМИ, Китай запустил три спутника в космос во время двух миссий из разных космических центров в течение трех дней.

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Первый запуск состоялся из Центра запуска спутника Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая. По данным Китая, два спутника из Китайской академии космической техники вылетели на орбиту на ракете Long 4 марта в 11:10 по местному времени в пятницу, 3 июля.

Один спутник, идентифицированный как Gaofen SpaceNews, был объявлен в китайских СМИ как спутник дистанционного зондирования для гражданского использования. Разрешение спутника составляет менее метра, и он будет работать солнечно-синхронной орбите. Эта орбита облегчает сравнение изображений между проходами спутников.

"Он [спутник] может предоставлять высокоточные данные изображений дистанционного зондирования для нескольких отраслей, включая геодезию и картографию, природные ресурсы, управление чрезвычайными ситуациями, сельское хозяйство, экологию, жилищное строительство и лесное хозяйство", - говорится в заявлении CASC. Спутник получит снимки земли Китая и "прилегающих территорий", добавил государственный СМИ CCTV.

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По словам CCTV, ракета также несла спутник для популяризации космической науки для подростков, проводя научные эксперименты, такие как передача изображений и голосовых данных. Спутник называется Xibaipo.

По данным CCTV и CASC, через два дня после того, как эти спутники полетели в космос, Китай успешно выполнил еще один запуск из Центра запуска спутников Jiuquan на северо-западе Китая.

Этот запуск произошел в 7:44 по пекинскому времени в воскресенье, 5 июля. Этот спутник является вторым из серии "Шиян-6" и будет использоваться для изучения космической среды и проведения "экспериментов в области связанных технологий", природа которых не была раскрыта. По сообщению SpaceNews, такие описания также используются для спутников китайской серии Yaogan, которые западные наблюдатели считают военными спутниками разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай успешно запустил тяжелую ракету Long March 5B.

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