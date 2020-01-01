Запуск ракеты Electron от Rocket Lab завершился неудачей

Вторая ступень не смогла нормально запуститься.

Ракета Electron компании Rocket Lab не вышла на орбиту во время запуска 4 июля из-за проблем во время горения второй ступени ракеты.

Electron взлетела с пускового комплекса компании на полуострове Махия, Новая Зеланди. Первоначально запуск был запланирован на 3 июля, но был перенесен на два дня из-за плохой погоды в прогнозе, только для того, чтобы компания перенесла запуск на 4 июля, основываясь на переоценке погоды.

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Начальные фазы запуска, казалось, прошли как запланировано, хотя прохождение транспортного средства через максимальное динамическое давление, оказалось более сложным, чем было замечено в предыдущих запусках. На бортовом видео, снятом незадолго до отделения первой ступени, было видно, что материал отслаивается от ракеты, хотя было неясно, является ли это просто наклейкой на ракете или чем-то более существенным.

Бортовое видео с ракеты замерло примерно через пять минут и 45 секунд после старта или через три минуты после стадии записи. Через шесть с половиной минут после старта контроллер запуска в веб-трансляции компании сказал: “Инициирование плана реагирования на неудачу“.

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Телеметрия с ракеты, показанная в веб-трансляции, показала, что высота ракеты упала с примерно 194 километров до менее 165 километров в течение примерно 90 секунд, прежде чем эта информация была удалена с экрана. Компания завершила веб-трансляцию через 11 минут после старта, через две минуты после того, как должна была быть остановлена ​​вторая ступень ракеты и развернута стартовая ступень, несущая полезную нагрузку из семи спутников.

“Сегодня во время запуска Rocket Lab возникла проблема, которая привела к потере корабля. Мы очень сожалеем о потере груза на борту Electron“, - написала компания в Твиттере примерно через 25 минут после старта. “Проблема возникла в конце полета во время 2-й стадии. Дополнительная информация будет предоставлена ​​по мере ее поступления“.

Запуск ракеты Electron был 13-м. После успешного запуска ракеты-носителя в мае 2017 года транспортное средство совершило 11 успешных запусков.

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Основной полезной нагрузкой для запуска был CE-SAT-1B, 67-килограммовый спутник, созданный компанией Canon Electronics, запуск которого был организован компанией Spaceflight Inc. Спутник, способный снимать изображения с разрешением 90 сантиметров, предназначался для демонстрации технологии космического корабля, перед тем как компания подготовит массовое производство подобных спутников.

Ракета также несла пять спутников SuperDove, разработанных Planet. Эти спутники являются модернизированными версиями своей оригинальной линейки Dove с дополнительными спектральными полосами для поддержки геопространственных приложений в таких областях, как архитектура.

Седьмым спутником на «Электроне» был Фарадей-1, куб из шести блоков, разработанный британскими стартапами In-Space Missions. Этот спутник является первым в серии, разработанной компанией для доставки полезных грузов. Фарадей-1 включал полезную нагрузку для нескольких клиентов, таких как Airbus Defense and Space, которая управляла полезной нагрузкой под названием Prometheus 1 для тестирования перепрограммируемой радиопрограммы.

Напомним, после остановки пусковой деятельности, вызванной пандемией коронавируса, Rocket Lab планировала активизировать пусковую деятельность во второй половине года. Следующая миссия после этого должна была состояться с еще более коротким поворотом, сказал Бек в интервью 18 июня. Компания также рассчитывала на первый запуск Electron с Launch Complex 2 в Вирджинии, который до этой аварии должен был состояться до конца лета.

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