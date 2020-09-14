Частная американская ракета упала после старта

В компании утверждают, что все прошло по плану.

Astra запустила свою ракету Rocket 3.1 поздно 11 сентября, но полет закончился во время сгорания первой ступени небольшой ракеты-носителя.

Читай также: Глава Amazon говорит, что нашел двигатели лунной ракеты

Ракета стартовала с комплекса Тихоокеанского космодрома на Аляске на острове Кадьяк в 23:19. согласно серии твитов компании, которые не предоставили живое видео попытки запуска. Взлет произошел после того, как предыдущая попытка 10 сентября была отменена из-за неисправности датчика.

Позже компания написала в Твиттере, что ракета успешно взлетела, но "полет закончился во время горения первой ступени". Компания не сразу предоставила дополнительную информацию о том, через какое время после запуска рейс закончился или что было остановлено. "Похоже, что у нас достаточно номинального полетного времени".

На видео, сделанном очевидцем, видно, что двигатели ракеты выключались, когда аппарат все еще находился на начальной стадии подъема. Согласно источникам в отрасли, это отключение произошло примерно через 30 секунд после взлета. Затем ракета упала на землю возле площадки и взорвалась.

"В начале полета наша система наведения, похоже, привнесла в полет небольшие колебания, в результате чего аппарат отклонился от запланированной траектории, что привело к отключению двигателей по команде системы безопасности полета", - заявила компания 12 сентября в блоге.

Читай также: Частная компания Rocket Lab запустила свою первую коммерческую ракету

Rocket 3.1 - первый из трех демонстрационных запусков Astra, предназначенных для демонстрации возможности выхода на орбиту. На брифинге с журналистами в конце июля руководители компании заявили, что их цель для этого запуска - пройти через первую ступень, а затем отделить верхнюю ступень примерно через две с половиной минуты после старта. Компания не ожидала, что эта ракета выйдет на орбиту, и в аппарате не было полезной нагрузки.

Напомним, ранее сообщалось. что Китай успешно посадил секретный многоразовый космический корабль.