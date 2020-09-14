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Частная американская ракета упала после старта

Комментариев: 5
В компании утверждают, что все прошло по плану.
Запуск Rocket 3.1
Запуск Rocket 3.1
astra

Astra запустила свою ракету Rocket 3.1 поздно 11 сентября, но полет закончился во время сгорания первой ступени небольшой ракеты-носителя.

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Ракета стартовала с комплекса Тихоокеанского космодрома на Аляске на острове Кадьяк в 23:19. согласно серии твитов компании, которые не предоставили живое видео попытки запуска. Взлет произошел после того, как предыдущая попытка 10 сентября была отменена из-за неисправности датчика.

Позже компания написала в Твиттере, что ракета успешно взлетела, но "полет закончился во время горения первой ступени". Компания не сразу предоставила дополнительную информацию о том, через какое время после запуска рейс закончился или что было остановлено. "Похоже, что у нас достаточно номинального полетного времени".

На видео, сделанном очевидцем, видно, что двигатели ракеты выключались, когда аппарат все еще находился на начальной стадии подъема. Согласно источникам в отрасли, это отключение произошло примерно через 30 секунд после взлета. Затем ракета упала на землю возле площадки и взорвалась.

"В начале полета наша система наведения, похоже, привнесла в полет небольшие колебания, в результате чего аппарат отклонился от запланированной траектории, что привело к отключению двигателей по команде системы безопасности полета", - заявила компания 12 сентября в блоге.

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Rocket 3.1 - первый из трех демонстрационных запусков Astra, предназначенных для демонстрации возможности выхода на орбиту. На брифинге с журналистами в конце июля руководители компании заявили, что их цель для этого запуска - пройти через первую ступень, а затем отделить верхнюю ступень примерно через две с половиной минуты после старта. Компания не ожидала, что эта ракета выйдет на орбиту, и в аппарате не было полезной нагрузки.

Напомним, ранее сообщалось. что Китай успешно посадил секретный многоразовый космический корабль.

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Теги: Astra, космос, ракета, видео
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  14.09.2020, 12:33
Оценка:  -1
гость
Та несколько лет назад анонсировали что эта астра с южмашем начала сотрудничество и первая ступень модернизированный южмашевский зенит. НАВЕРНОЕ что-то пошло не так
nerddffgcv    14.09.2020, 11:27
Оценка:  -22
nerddffgcv
Разумеется,всё прошло по плану. :-)
гость  (аноним)  14.09.2020, 11:22
Оценка:  -1
гость
Это кацапы "помогли", опустить вниз.
гость  (аноним)  14.09.2020, 11:22
Оценка:  -1
гость
Облако похоже на чёрта в тюбитейке, кучерявого, курящего трубку.
гость  (аноним)  14.09.2020, 11:16
Оценка:  0
гость
Ну, здесь уже 100 % происки фсб
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