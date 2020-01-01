Илон Маск рассказал, как будут садить самую большую ступень Super Heavy

Приземление будет отличаться от уже наработанного метода посадки ступеней Falcon 9.

Один из способов, которым SpaceX работает над удешевлением вывода спутников и других объектов на орбиту - это посадка и повторное использование ракет-носителей Falcon 9. Компания имеет долгую историю успешных посадок ускорителей первой ступени как на суше, так и на дронах в океане. SpaceX сейчас обрисовывает в общих чертах свой план по захвату и повторному использованию ракеты-носителя Falcon Super Heavy, которая будет использоваться для отправки звездолета и более крупных грузов в космос.

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск недавно обнародовал планы, которые отличаются от того, как используется ракета-носитель Falcon 9. Маск говорит, что Super Heavy будет захвачен штангой пусковой башни. Маск сказал, что решетчатые стабилизаторы примут на себя нагрузку в точке захвата.

Генеральный директор компании объявил о планах после того, как кто-то в Твиттере спросил его, является ли видео анимацией посадки Super Heavy. SpaceX, безусловно, хочет повторно использовать сверхтяжелые ускорители, чтобы сэкономить деньги, но Маск также говорит, что, используя штангу пусковой башни, они могут избавить ускоритель от необходимости иметь опоры для посадки.

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Этот метод также позволит немедленно переместить ускоритель на пусковую установку для повторного использования. Маск говорит, что этот метод позволит бустеру Super Heavy быть готовым к переброске менее чем за час. Это было бы впечатляющим достижением, поскольку у SpaceX обычно значительно больше времени на переоборудование ускорителей Falcon 9.

SpaceX столкнулась с проблемой во время своего последнего испытания Starship, когда ракета взорвалась после жесткой посадки. Компания готовится к испытаниям двух прототипов супертяжелых ускорителей в ближайшие месяцы на своем стартовом заводе в Техасе.