SpaceX готовится к полетам Starhopper

Сам запуск запланирован на июнь.

В течение весны компания SpaceX продолжила активную работу над сверхтяжелой многоразовой системой Super Heavy/Starship. Эта ракетно-космическая система по своей концепции аналогична шаттлам: ее вторая ступень одновременно выполняет роль космического корабля, но, в отличие от челнока, Starship может дозаправляться в космосе и совершать посадку на другие тела Солнечной системы. Первая ступень Super Heavy использует кислородно-метановые двигатели. Она будет возвращаться на стартовую площадку аналогично тому, как это делает первая ступень ракеты Falcon 9.

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Зимой 2019 года SpaceX начала постройку суборбитального испытательного прототипа Starship на своем полигоне Бока-Чика в Техасе – он был назван Starhopper («Стархоппер», «Звездный прыгун») по аналогии с аппаратом Grasshopper («Кузнечик»), на котором отрабатывалась посадка ступеней Falcon 9. Аппарат будет использоваться для отработки мягкой реактивной посадки корабля.

Весной на этой же площадке в Техасе и во Флориде началась постройка двух прототипов орбитальных кораблей Starship. В Бока-Чика секции аппарата уже установлены друг на друга, тогда как во Флориде пока еще продолжается их сборка. Там к работе над аппаратом привлечена опытная компания Coastal Steel, которая участвовала в постройке оборудования стартового комплекса сверхтяжелой ракеты SLS. Важным этапом в постройке обоих прототипов станет установка посадочных крыльев, которые также играют роль посадочных опор. По словам Маска, они будут доставлены на сборочные площадки не ранее конца июня. Также рабочим потребуется время на установку топливных баков и двигательного отсека.

Starhopper nasaspaceflight.com

Илон Маск также анонсировал в своем твиттере начало постройки Super Heavy, т. е. первой ступени, этим летом.

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Ближайшим интересным событием в процессе разработки всей космической системы станет начало «прыжков» аппарата «Стархоппер» в Техасе. Ожидается, что он будет взлетать на небольшую высоту и мягко приземляться, как это делал «Кузнечик». Сначала высота полета будет не большой, а затем ее увеличат до сотен метров. Согласно полученной SpaceX лицензии, максимальная высота подъема не превысит 5 км.

Первые статические огневые испытания «Стархоппера» состоялись 5 апреля. Формально, их можно считать первым полетом, т. к. аппарат следка приподнялся над землей, насколько это позволяли удерживающие замки. И 5 апреля, и в будущих тестах на аппарате будет установлен один кислородно-метановый двигатель Raptor («Раптор»), однако для полетов предполагается использовать новый двигатель. «Раптор» №2 был снят после апрельских испытаний и отправлен в штаб-квартиру SpaceX в Хоторне (Калифорния) для анализа. Вместо него на «Стархоппере» будет установлен четвертый серийный «Раптор». Его сдаточные испытания на полигоне в Макгрегоре завершились в начале этой недели, а доставка двигателя в Бока-Чика может состояться уже в конце следующей недели.

Starhopper nasaspaceflight.com

В начале мая в рамках подготовки к полетам на «Стархоппер» были установлены два блока управляющих газовых двигателей, снятых с Falcon 9, трубопроводы и композитные баки.

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Начиная с 18 мая на полигон начали доставлять жидкий метан, жидкий кислород и азот для проведения испытаний. 19 мая на «Стархоппер» установили усиленные посадочные опоры. Затем была установлена новая «быстроразъемная» система подачи электроэнергии. 23 мая порты для доступа рабочих в верхней и нижней части «Стархоппера» были закрыты, что свидетельствует о завершении работ внутри аппарата. В тот же день была проведена испытательная заправка жидким метаном.

Вероятно, в ближайшие недели нас ждут дополнительные заправочные испытания и тестовые включения двигателей. Если не возникнет непредвиденных проблем, то пробные полеты «Стархоппера» могут начаться в июне.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX испытала двигатель космического корабля Starhopper.

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