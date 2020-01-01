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Японский стартап создал деревянный спутник

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Такие спутники сгорят в атмосфере без вреда экологии.
Деревянный спутник
Деревянный спутник
SUMITOMO FORESTRY

Японский стартап Sumitomo Forestry объединяется с Киотским университетом для разработки первых спутников, сделанных из дерева.

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Как сообщает Би-Би-Си, цель состоит в том, чтобы свести к минимуму количество космического мусора, накопившегося на орбите за последние десятилетия. Согласно теории, спутники, сделанные из дерева, могут просто сгореть, войдя в атмосферу Земли.

"Мы очень обеспокоены тем фактом, что все спутники, которые снова входят в атмосферу Земли, сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые будут плавать в верхних слоях атмосферы в течение многих лет", - сказал профессор Университета Киото Такао Дои, посетивший Международную космическую станцию ​​в 2008 году. "В конечном итоге это повлияет на окружающую среду Земли".

В настоящее время исследователи изучают, как различные породы дерева могут выдерживать экстремальные условия открытого космоса. Материалы должны были выдержать резкие перепады температур и натиск радиации.

По данным Би-Би-Си, в разработке находится доказательство концепции, а также модель, предназначенная для будущих испытательных полетов. Sumitomo Forestry, однако, не раскрывает никаких подробностей.

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По данным Всемирного экономического форума, сейчас около 6000 спутников вращаются вокруг Земли, но только около 60 процентов из них фактически используются.

Все большее число компаний планируют в ближайшее время запустить свои собственные группировки спутников, чтобы обеспечить широкополосную связь во всех частях мира, что значительно увеличит беспорядок на орбите Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустит спутник, который будет вести трансляцию с орбиты.

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Теги: спутник, стартап
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