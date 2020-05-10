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SpaceX запустит спутник, который будет вести трансляцию с орбиты

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Спутник EarthTV будет транслировать видео из космоса.
Трансляцию с орбиты сможет увидеть любой
Трансляцию с орбиты сможет увидеть любой
space.com

Британская компания Sen, которая планирует предоставить видео сверхвысокого разрешения (UHD), подписала соглашение с калифорнийской компанией Momentus, чтобы летом 2021 года запустить свой первый спутник "EarthTV".

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Согласно контракту, маленький спутник будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9. Корабль доставит спутник EarthTV на орбиту, проходящую над полюсами нашей планеты.

И эта договоренность, вероятно, не будет одноразовой: контракт предусматривает запуск еще четырех спутников с использованием Falcon 9 в конце 2022 года.

"Наше созвездие наноспутников EarthTV будет транслировать видео в реальном времени из космоса на смартфоны, чтобы каждый мог наслаждаться уникальными перспективами Земли из космоса", - заявил основатель и генеральный директор Sen Charles Чарльз Блэк. 

Sen также имеет амбициозное видение. Компания стремится донести "эффект обзора" до миллиардов людей, способствуя усилению заботы об окружающей среде и более глубокому пониманию связей, которые связывают все человечество.

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"Наши видео из космоса будут информативными, образовательными и, мы надеемся, вдохновят глобальные перемены и чувство надежды на то, что человечество сможет построить лучшее будущее, как на Земле, так и за ее пределами", - сказал Блэк.

"Мы будем транслировать видео в режиме реального времени, освещающие основные экологические и человеческие новости, а также дадим людям возможность просматривать и искать мир, следить за цивилизацией и крупными планетарными изменениями - со всем миром в ваших руках!", - добавил глава компании.

Sen начнет с создания своего созвездия EarthTV из примерно 100 спутников на низкой околоземной орбите. В долгосрочной перспективе компания намерена запустить камеру на орбиту вокруг Луны и других планет.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск хочет запустить более 40 тысяч спутников Starlink.

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Теги: спутник, SpaceX, трансляция, орбита
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