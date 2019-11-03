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SpaceX успешно испытала космический парашют

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Парашютная система сработала 13 раз подряд.
Испытание парашютов
Испытание парашютов
twitter.com

Компания SpaceX провела 13 последовательных успешных испытаний парашютной системы корабля Crew Dragon, сообщается в твиттере компании. Таким образом компания продемонстрировала безопасность переработанной парашютной системы — в мае 2019 года подобные испытания закончились аварией.

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Программа NASA Commercial Crew Program посвящена разработке частных космических кораблей, которые будут доставлять астронавтов на Международную космическую станцию. Предполагается, что позволит США отказаться от использования российских кораблей «Союз». В рамках этой программы Boeing построила корабль CST-100 Starliner, а SpaceX —Crew Dragon. В процессе разработки компании столкнулись с рядом технических проблемы, поэтому первые запуски кораблей и другие испытания неоднократно переносились, а отдельные системы приходилось дорабатывать.

CST-100 пока еще не летал, а Crew Dragon уже слетал к МКС без экипажа и вернулся на Землю. Среди прочих тестов систем разрабатываемого корабля SpaceX решила продемонстрировать, что пилотируемый корабль способен приземлится даже с одним отказавшим парашютом из четырех. Однако этот тест прошел неудачно — парашюты не смогли достаточно замедлить падение тестовой капсулы, из-за чего она была повреждена при посадке. Об этом рассказал в мае 2019 года руководитель пилотируемых программ NASA Билл Герстенмайер (Bill Gerstenmaier). Тогда же на пресс-конференции Илон Маск заявил, что SpaceX намерена провести «хотя бы 10 успешных тестов, прежде чем запускать астронавтов».

Теперь SpaceX сообщила о 13 подряд успешно завершившихся испытаниях переработанной парашютной системы третьей версии, в которой, например, вместо нейлона используется зейлон. 12 раз компания испытывала одиночный парашют, а в последний раз успешно продемонстрировала и необязательный сценарий — раскрытие только трех парашютов из четырех. Видео с последним тестом SpaceX опубликовала в твиттере.

У корабля Crew Dragon остались и другие системы, требующие дополнительной проверки. Так, уже летавший на МКС в качестве грузовика Crew Dragon был разрушен во время огневых испытаний двигателей системы аварийного спасения. В ближайшее время SpaceX планирует повторить огневые испытания системы аварийного спасения. Компания также планировала дополнительно провести испытания САС в полете, что формально не требуется для сертификации корабля — Boeing, например, не планирует проводить испытаний в полете.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустил в космос солнечный парус и атомные часы.

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Теги: SpaceX
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