SpaceX успешно испытала космический парашют

Компания SpaceX провела 13 последовательных успешных испытаний парашютной системы корабля Crew Dragon, сообщается в твиттере компании. Таким образом компания продемонстрировала безопасность переработанной парашютной системы — в мае 2019 года подобные испытания закончились аварией.

Программа NASA Commercial Crew Program посвящена разработке частных космических кораблей, которые будут доставлять астронавтов на Международную космическую станцию. Предполагается, что позволит США отказаться от использования российских кораблей «Союз». В рамках этой программы Boeing построила корабль CST-100 Starliner, а SpaceX —Crew Dragon. В процессе разработки компании столкнулись с рядом технических проблемы, поэтому первые запуски кораблей и другие испытания неоднократно переносились, а отдельные системы приходилось дорабатывать.

CST-100 пока еще не летал, а Crew Dragon уже слетал к МКС без экипажа и вернулся на Землю. Среди прочих тестов систем разрабатываемого корабля SpaceX решила продемонстрировать, что пилотируемый корабль способен приземлится даже с одним отказавшим парашютом из четырех. Однако этот тест прошел неудачно — парашюты не смогли достаточно замедлить падение тестовой капсулы, из-за чего она была повреждена при посадке. Об этом рассказал в мае 2019 года руководитель пилотируемых программ NASA Билл Герстенмайер (Bill Gerstenmaier). Тогда же на пресс-конференции Илон Маск заявил, что SpaceX намерена провести «хотя бы 10 успешных тестов, прежде чем запускать астронавтов».

Теперь SpaceX сообщила о 13 подряд успешно завершившихся испытаниях переработанной парашютной системы третьей версии, в которой, например, вместо нейлона используется зейлон. 12 раз компания испытывала одиночный парашют, а в последний раз успешно продемонстрировала и необязательный сценарий — раскрытие только трех парашютов из четырех. Видео с последним тестом SpaceX опубликовала в твиттере.

SpaceX team has completed 13 successful tests in a row of upgraded Mark 3 parachutes for Crew Dragon. Most recent test demonstrated the parachute system’s ability to land the spacecraft safely in the unlikely event that one of the four main parachutes fails. pic.twitter.com/VJzDeS8UAG