Назван самый дорогой стартап в мире

Это компания, создавшая TikTok.

Китайский стартап ByteDance, который выпустил TikTok, продолжает рвать рынок. Их финансовый отчет выглядит великолепно, а TikTok и его китайская версия Douyin набрали около 315 миллионов загрузок по всему миру в первом квартале этого года. Компания также получила самый высокий доход в приложениях за апрель 2020 года.

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Согласно сообщениям, доход ByteDance в прошлом году составил более 17 миллиардов долларов, а чистая прибыль - более 3 миллиардов долларов. Данные показывают, что ByteDance стал самым ценным стартапом в мире и растет быстрыми темпами. Доход ByteDance в 17 миллиардов долларов в прошлом году более чем вдвое превысил общий доход в 2018 году.

В настоящее время серия приложений ByteDance привлекает около 1,5 миллиарда активных пользователей каждый месяц. TikTok, Douyin и Toutiao загружают рекордное количество раз. В этом месяце ByteDance также нанял в качестве генерального директора TikTok Кевина Майера, потокового медиа-магната из Walt Disney.

ByteDance во главе с Чжан Имином становится сильным конкурентом для американских интернет-гигантов, таких как Facebook и Alphabet. Instagram в Facebook принес около 20 миллиардов долларов дохода от рекламы в 2019 году. Видео-отдел Google заявил, что продажи рекламы YouTube в прошлом году составили 15,1 миллиарда долларов.

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ByteDance укрепляет свой бизнес в новых областях, таких как электронная коммерция и игры. В этом году компания начала волну набора персонала и, как ожидается, к 2020 году добавит 40 000 рабочих мест. ByteDance надеется сравниться с гигантом электронной коммерции Alibaba Group Holding по количеству сотрудников. Текущий фон таков, что крупные технологические компании по всему миру увольняют сотрудников.

ByteDance провел предварительное обсуждение первичного публичного размещения акций (IPO) в прошлом году. Но, учитывая свои финансовые показатели, эта компания не спешит выходить на рынок. По имеющимся данным, в настоящее время компания имеет в наличии более 6 миллиардов долларов.

Исследовательский институт CB Insights заявил, что ByteDance, принадлежащий SoftBank Group, General Atlantic и Sequoia, стал самым ценным стартапом в мире. Согласно предыдущему отчету Bloomberg News, некоторые сделки с частными акциями недавно оценивали китайскую компанию на вторичном рынке в 105–110 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok вводит родительский контроль.