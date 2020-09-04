Частная компания Rocket Lab запустила свой первый спутник Photon

Первый спутник компании был успешно выведен на орбиту.

У калифорнийской компании теперь есть космический корабль на околоземной орбите - первый из ее спутниковой линейки Photon, которая предназначена для перевозки грузов клиентов, включая Луну и Венеру.

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Космический корабль Photon, названный “First Light“, вышел на орбиту на ракете-носителе Electron высотой 17 метров 30 августа, сообщили представители компании. Основная полезная нагрузка в этой миссии составляла 100 кг. На орбиту вывели спутник наблюдения Sequoia, созданный компанией Capella Space из Сан-Франциско.

Electron выпустил Sequoia примерно через 60 минут после старта. Но вместо того, чтобы сойти с орбиты в этот момент, как это обычно бывает в миссиях Electron, ступень перешла в режим спутника Photon и осталась на орбите.

О предстоящем запуске не было известно до сегодняшнего дня. Rocket Lab сообщила только, что Sequoia будет выполнять миссию 30 августа, которую компания назвала “Не могу поверить, что это не оптический обман“. (Rocket Lab дает шутливые названия своим запускам)

Спутник - это, прежде всего, демонстрация технологий, способ проверить системы Photon на орбите и показать клиентам, на что способен космический корабль. Спутник будет работать в течение следующих пяти или шести лет, если все пойдет по плану, сказал основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бэк во время телеконференции с журналистами.

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По словам представителей Rocket Lab, Photon должен быть привлекательным для множества клиентов, позволяя им сосредоточиться на своих датчиках и других инструментах, не беспокоясь о создании и эксплуатации всего космического корабля.

“Запуск первой миссии Photon знаменует собой важный поворотный момент для пользователей - теперь запускать и управлять космической миссией стало проще, чем когда-либо“, - сказал Бэк в своем заявлении.

“Когда наши клиенты выбирают миссию “запуск плюс космический корабль“ с Electron и Photon, они сразу же устраняют сложности в виде рисков и задержек, связанных с необходимостью создавать собственное спутниковое оборудование и обеспечивать отдельный запуск“, - сказал он в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Rocket Lab планирует запустить частную миссию на Венеру в 2023 году.