Virgin Galactic показала костюмы пилотов для космического туризма
Virgin Galactic и ее партнер по космической технике Under Armour представили костюмы, которые пилоты SpaceShipTwo будут носить во время своих путешествий в суборбитальное пространство. Пилотные скафандры ярко-синего цвета, как и те, что будут носить пассажиры SpaceShipTwo, которые были представлены в октябре 2019 года.
“Общая цветовая палитра подчеркивает тот факт, что пилоты и клиенты являются частью одной команды“, - написали сегодня представители Virgin Galactic.
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Но костюмы пилотов имеют широкие черные полосы по бокам, а костюмы пассажиров - более однородного синего цвета. Добавление черного цвета “немного отличает пилотов и является напоминанием о том, что пункт назначения каждого полета - черное небо космоса“, - написала Virgin Galactic в обновлении.
Костюмы пилотов весят чуть более килограмма и выполнены из трикотажного полотна. По словам представителей компании, костюмы индивидуально сшиты для каждого из восьми членов пилотного корпуса Virgin Galactic и предназначены для обеспечения безопасности и комфорта пользователей на всех этапах полета SpaceShipTwo.
Такие полеты начинаются на взлетно-посадочной полосе, где крылатый SpaceShipTwo прикреплен к самолету-носителю WhiteKnightTwo. WhiteKnightTwo сбрасывает космический самолет на высоте около 15 000 метров, а затем SpaceShipTwo запускает свой ракетный двигатель и направляется в суборбитальное пространство.
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Последний аппарат SpaceShipTwo, VSS Unity, совершил два таких похода к последнему рубежу в пилотируемых испытательных полетах в декабре 2018 и феврале 2019 года. Unity готовится к испытательному космическому полету номер три, который должен стартовать во время открывшегося окна 11 декабря.
Предстоящая миссия отправится из космодрома Америка в Нью-Мексико, центра предстоящих коммерческих операций Virgin Galactic. Это будет первый космический полет человека, который когда-либо стартовал из Нью-Мексико. Два предыдущих испытательных космических полета VSS Unity стартовали из калифорнийского воздушного и космического порта Мохаве, недалеко от штаб-квартиры Spaceship Company, производственного подразделения Virgin Galactic. (Unity переехала в космопорт Америка в начале этого года, чтобы начать заключительную фазу своей тестовой кампании.)
Пилотами предстоящего испытательного полета будут Дэйв Маккей и Си Джей Стурков. Оба будут одеты в недавно представленный костюм Under Armour.
“Для всех нас, в пилотском корпусе Virgin Galactic, большая честь носить эти скафандры. Продуманный дизайн гарантирует, что костюмы не только удобны и практичны, но и созданы специально для каждого пилота“, - сказал Маккей.
“Как только вы наденете костюм, вы сразу почувствуете важность нашей миссии“, - сказал Маккей. “Я с нетерпением жду возможности надеть свой собственный скафандр во время первого полета человека в космос в Нью-Мексико в конце этого месяца, а затем еще много раз в будущем, когда мы поделимся чудесами космоса с нашими будущими астронавтами“.
Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic запустила в космос своего первого пассажира.
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