Virgin Galactic показала костюмы пилотов для космического туризма

Пилоты и пассажиры, которые полетят на космическом корабле Virgin Galactic SpaceShipTwo, будут иметь одинаковые костюмы.

Virgin Galactic и ее партнер по космической технике Under Armour представили костюмы, которые пилоты SpaceShipTwo будут носить во время своих путешествий в суборбитальное пространство. Пилотные скафандры ярко-синего цвета, как и те, что будут носить пассажиры SpaceShipTwo, которые были представлены в октябре 2019 года.

“Общая цветовая палитра подчеркивает тот факт, что пилоты и клиенты являются частью одной команды“, - написали сегодня представители Virgin Galactic.

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Но костюмы пилотов имеют широкие черные полосы по бокам, а костюмы пассажиров - более однородного синего цвета. Добавление черного цвета “немного отличает пилотов и является напоминанием о том, что пункт назначения каждого полета - черное небо космоса“, - написала Virgin Galactic в обновлении.

Костюмы пилотов весят чуть более килограмма и выполнены из трикотажного полотна. По словам представителей компании, костюмы индивидуально сшиты для каждого из восьми членов пилотного корпуса Virgin Galactic и предназначены для обеспечения безопасности и комфорта пользователей на всех этапах полета SpaceShipTwo.

Главный пилот Virgin Galactic Дэйв Маккей показывает свой костюм перед космическим самолетом VSS Unity Virgin Galactic

Такие полеты начинаются на взлетно-посадочной полосе, где крылатый SpaceShipTwo прикреплен к самолету-носителю WhiteKnightTwo. WhiteKnightTwo сбрасывает космический самолет на высоте около 15 000 метров, а затем SpaceShipTwo запускает свой ракетный двигатель и направляется в суборбитальное пространство.

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Последний аппарат SpaceShipTwo, VSS Unity, совершил два таких похода к последнему рубежу в пилотируемых испытательных полетах в декабре 2018 и феврале 2019 года. Unity готовится к испытательному космическому полету номер три, который должен стартовать во время открывшегося окна 11 декабря.

Предстоящая миссия отправится из космодрома Америка в Нью-Мексико, центра предстоящих коммерческих операций Virgin Galactic. Это будет первый космический полет человека, который когда-либо стартовал из Нью-Мексико. Два предыдущих испытательных космических полета VSS Unity стартовали из калифорнийского воздушного и космического порта Мохаве, недалеко от штаб-квартиры Spaceship Company, производственного подразделения Virgin Galactic. (Unity переехала в космопорт Америка в начале этого года, чтобы начать заключительную фазу своей тестовой кампании.)

Пилотные костюмы Virgin Galactic изготавливаются индивидуально для каждого из восьми членов пилотного корпуса компании. Virgin Galactic

Пилотами предстоящего испытательного полета будут Дэйв Маккей и Си Джей Стурков. Оба будут одеты в недавно представленный костюм Under Armour.

“Для всех нас, в пилотском корпусе Virgin Galactic, большая честь носить эти скафандры. Продуманный дизайн гарантирует, что костюмы не только удобны и практичны, но и созданы специально для каждого пилота“, - сказал Маккей.

“Как только вы наденете костюм, вы сразу почувствуете важность нашей миссии“, - сказал Маккей. “Я с нетерпением жду возможности надеть свой собственный скафандр во время первого полета человека в космос в Нью-Мексико в конце этого месяца, а затем еще много раз в будущем, когда мы поделимся чудесами космоса с нашими будущими астронавтами“.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic запустила в космос своего первого пассажира.