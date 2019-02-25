Virgin Galactic запустила в космос своего первого пассажира

Бет Мосес стала первой за всю историю женщиной-космическим туристом.

Буквально на днях космический корабль SpaceShipTwo, VSS Unity, компании Virgin Galactic успешно достиг космического пространства во второй раз за его историю. Во время этого полета были установлены новые рекорды по скорости, высоте подъема и, что немаловажно, численности экипажа на борту корабля. Напомним, что космический корабль VSS Unity впервые поднялся в космос в декабре 2018 года. Помимо установленных рекордов, первый полет стал примечательным из-за того, что пилоты компании заработали отличительные знаки Commercial Astronaut Wings.

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Второй полет космического корабля стал не менее важной вехой на пути реализации планов компании Virgin Galactic. Во время этого полета корабль набрал высоту около 89.9 километров (295 007 футов). Подъем на эту высоту осуществлялся на скорости в 3.04 Маха, а возвращение на Землю - на скорости в 2.7 Маха. В космосе космический корабль VSS Unity пробыл всего несколько минут, в это время Бет Мосес (Beth Moses), главный инструктор-астронавт компании, выполняла тесты, свободно плавая в невесомости в области пассажирской каюты.

"На теле Бет было установлено множество датчиков, которые собрали большое количество данных во время пребывания в космосе и невесомости" - пишут представители компании Virgin Galactic, - "Массу результатов принесло и "живое" тестирование элементов интерьера пассажирской кабины. Все это будет использовано позже для обеспечения безопасного и максимально удобного пребывания пассажиров в каюте во время коммерческих полетов".

Пилот и космическая туристка virgingalactic

Отметим, что Бет Мосес стала первой за всю историю женщиной-астронавтом, поднявшейся в космос на борту частного космического корабля, и она стала своего рода первым пассажиром, которого компания Virgin Galactic "свозила" в космос. Помимо Бет Мосес во время полета в кабине космического корабля находился старший пилот Дэйв Маккей (Dave Mackay) и второй пилот Майкл Масучи (Michael "Sooch" Masucci).

"Второй испытательный полет прошел полностью успешно" - рассказывает сэр Ричард Бренсон (Richard Branson), основатель и руководитель компаний Virgin Galactic и The Spaceship Company, - "И это все было проведено спустя всего два месяца после предыдущего полета. Но самым главным является то, что следующие несколько месяцев станут для нас еще более волнующими, так сказать".

Напомним, ранее была названа стоимость полета в космос для туристов от Blue Origin.

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