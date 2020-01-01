NASA перерасходовало бюджет на достройку мегаракеты

Бюджет на создание ракеты уже исчерпан.

Новая мегаракета системы космических запусков (SLS) NASA и связанная с ней наземная инфраструктура превысили первоначальную смету расходов до такой степени, что от агентства требуется уведомить Конгресс о перерасходе бюджета.

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Недавно назначенный руководитель пилотируемых космических полетов НАСА Кэти Людерс объявила новую смету расходов в своем блоге, опубликованном 27 августа.

“Новая базовая стоимость разработки SLS составляет 9,1 миллиарда долларов, а обязательство по первоначальному потенциалу наземных систем для поддержки [первой] миссии ракеты теперь составляет 2,4 миллиарда долларов“, - написала Людерс, не уточняя, каковы были предыдущие базовые затраты. Согласно финансовым данным за 2019 год, Конгресс ранее одобрил выделение 7 миллиардов долларов на разработку SLS.

Первым запуском SLS намечено провести тестовый полет Artemis 1 для отправки беспилотного космического корабля вокруг Луны в ноябре 2021 года в рамках подготовки к высадке на Луну в 2024 году. Людерс написала, что миссия Artemis 1 пока выполняется, хотя агентство проявляет осторожность из-за потенциального воздействия пандемии коронавируса, которая вынудила физически дистанцироваться и, в некоторых случаях, привела к нехватке деталей в космической отрасли.

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“Успешное испытание “горячим огнем“ Green Run позволит нам лучше предсказать дату запуска миссии“, - написала она. Она также отметила, что будущая разработка ракет должна проходить более гладко, и что космический корабль Orion для перевозки астронавтов остается на пути к испытательной миссии на лунную орбиту в ноябре 2023 года.

“Мы хорошо работаем над сборками для будущих миссий, и мы видим значительно улучшенные темпы сборки, высокое качество работы и эффективность по всем направлениям“, - заявила она. “Двигаясь вперед, мы стремимся продолжать снижать производственные затраты на самую мощную в мире систему запуска, поскольку мы беремся за новые задачи нашей программы исследования Луны“.

Еще в апреле, по данным Space News, отчет Счетной палаты правительства США (GAO), в котором оценивались основные программы NASA, оценивал стоимость разработки SLS в 8,75 миллиарда долларов, а наземной инфраструктуры, называемой Exploration Ground Systems (EGS), в 2,33 миллиарда долларов. (Обе цифры являются оценками за январь, которые были опубликованы только в апреле). Новые цифры представляют собой небольшое увеличение по сравнению с оценками GAO.

Но NASA с большей вероятностью сравнивает новые цифры со своими базовыми оценками 2014 года для программ SLS и EKG. Согласно Space News, тогда ожидалось, что SLS будет стоить 7,02 миллиарда долларов и 1,84 миллиарда EGS; новые оценки представляют собой увеличение примерно на 30% по сравнению с 2014 годом.

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В отчете, опубликованном в марте, Управление генерального инспектора NASA предупредило, что программа SLS, вероятно, превысила 30-процентный порог превышения бюджета, который требует уведомления Конгресса. В отчете добавлено, что NASA тогда не скорректировало свою базовую оценку затрат, чтобы учесть сокращение расходов на твердотопливные ракетные ускорители SLS и двигателей RS-25 на сумму около 1 миллиарда долларов.

По данным Space News, Конгресс вряд ли внесет серьезные изменения в программы SLS или EGS из-за уведомления. Хотя Сенат еще не принял законопроект об ассигнованиях Палаты представителей, касающийся SLS и EGS, председатель сенатского комитета по ассигнованиям сенатор Ричард Шелби в прошлом выступал за SLS. Кроме того, Палата представителей выделила на SLS и EGS больше денег, чем просила администрация, на 343 миллиона долларов и 75 миллионов долларов соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA взорвало самый большой топливный бак для ракет.