NASA завершила сборку главного блока самой большой ракеты

Ракета-носитель SLS должна доставить людей к Луне и обратно.

NASA завершило сборку центрального блока сверхтяжелой ракеты-носителя SLS. Она будет использоваться для первого беспилотного запуска корабля Orion, в рамках которой он выйдет на окололунную орбиту, а затем вернется на Землю, сообщается на сайте NASA.

Читай также: Создана ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателе

Двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System), разрабатываемая NASA, предназначена для пилотируемых полетов и вывода полезной нагрузки за пределы околоземной орбиты. Для старта она использует жидкостные ракетные двигатели RS-25, работающие на водороде и кислороде, и твердотопливные боковые ускорители, созданные на базе программы Space Shuttle. Центральный блок ракеты состоит из пяти частей: двигательной секции, содержащей четыре двигателя RS-25, бака для жидкого водорода, промежуточного отсека, бака для жидкого кислорода и переходного отсека. Длина центрального блока составляет 65 метров, а диаметр — 8,4 метра.

9 декабря 2019 года руководитель NASA Джим Брайденстайн официально объявил о завершении сборки центрального блока для первой ракеты SLS. Она будет использоваться для беспилотного испытательного пуска по программе «Артемида-1», дата которого неоднократно переносилась (сейчас он намечен на июнь 2020 года). Ожидается, что ракета выведет в космос корабль Orion, который облетит Луну и вернется к Земле.

Сравнение ракет NASA

Создание блока велось на производственном комплексе Michoud Assembly Facility, принадлежащем агентству, в нем участвовали также компании Boeing и Aerojet Rocketdyne. В ближайшее время центральный блок будет отправлен на барже в Космический центр имени Джона Стенниса, где пройдет финальные испытания.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA взорвало самый большой топливный бак для ракет. Вот как это происходило: