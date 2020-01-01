Состояние основателя Facebook впервые перевалило за $100 миллиардов

Марк Цукерберг стал третьим человеком в мире с такими показателями.

Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг после того, как Facebook Inc. достигла рекордно высокого уровня оптимизма по поводу выпуска своего конкурента TikTok - Reels.

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Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, 36-летний миллиардер, вместе с коллегами-технологами Джеффом Безосом и Биллом Гейтсом, является единственным человеком в мире, который в настоящее время имеет статус сантибиллионера. Состояние Цукерберга во многом связано с его 13% -ной долей в Facebook.

Основатели крупнейших технологических компаний Америки в этом году накопили ошеломляющее богатство, поскольку пандемия конронавируса привлекает все больше людей в Интернет, несмотря на то, что экономика США сокращается самыми быстрыми темпами в истории. Цукерберг в этом году заработал около 22 миллиардов долларов, а Безос - более чем на 75 миллиардов долларов.

Ошеломляющие цифры заставили Big Tech подвергнуться более пристальному вниманию: Цукерберг, Безос, главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук и глава Alphabet Inc. Сундар Пичаи дали в прошлом месяце показания перед Конгрессом в защиту обвинений в том, что их власть и влияние вышли из-под контроля.

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Пять крупнейших американских технологических компаний - Apple, Amazon.com Inc., Alphabet, Facebook и Microsoft Corp. - в настоящее время имеют рыночную оценку, эквивалентную примерно 30% валового внутреннего продукта США, что почти вдвое больше, чем они были в конце периода. 2018.

Тем временем сенатор США Берни Сандерс планирует ввести закон о налогообложении того, что он назвал "непристойным приростом богатства" во время кризиса с коронавирусом. Закон "Заставить миллиардеров платить" будет облагать налогом 60% прироста чистой стоимости сверхбогатых с 18 марта до конца года и использовать выручку для покрытия личных расходов на медицинское обслуживание всех американцев.

Цукерберг, который основал гиганта социальных сетей в комнате общежития Гарвардского университета в 2004 году, сказал, что планирует отдать 99% своих акций Facebook в течение своей жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что Цукерберга хотят снять с поста главы Facebook.