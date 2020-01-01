Глава Amazon за день заработал 13 млрд долларов из-за пандемии

Пока многие теряют работу, самый богатый человек в мире все больше богатеет.

США находятся на пороге экономического коллапса: около 25 миллионов американцев должны быть уволены из-за продолжительной пандемии коронавируса в конце этой недели, а Белый дом обдумывает снижение налогов и в качестве компенсации. Но самый богатый человек в мире Джефф Безос лишь богатеет.

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Согласно оценке Bloomberg, предполагаемый прирост чистых активов Джеффа Безоса в понедельник вырос на 13 млрд долларов до 189,3 млрд долларов. Это самое большое однодневное увеличение в истории восьмилетнего индекса миллиардеров информационного агентства. Большая часть этого роста была просто изменением внезапного снижения акций технологических компаний на прошлой неделе (Microsoft выросла на 4,3 процента в понедельник, в то время как Tesla выросла на 9,5 процента). Однако с начала года акции Amazon выросли примерно на 73 процента, чему способствовали возросшие покупки в Интернете и спрос на облачные сервисы во время пандемии.

За этот же период компания Amazon подверглась критике за ужасное отношение к сотрудникам, недоплаченным часам работы, переутомления армии работников складов и подрядчиков, несмотря на "премиальные" выплаты персоналу.

Исследование, опубликованное в апреле этого года Институтом политических исследований, показало, что 34 из самых богатых 170 миллиардеров страны стали богаче на десятки миллионов долларов во время пандемии, в том числе Безос, генеральный директор Tesla / SpaceX Илон Маск, основатель Zoom Эрик Юань, бывший генеральный директор Microsoft Стив Баллмер и магнат недвижимости Силиконовой долины Джон Альберт Собрато. В отчете отмечается, что "рост благосостояния Джеффа Безоса беспрецедентен в современной финансовой истории и сильно меняется день ото дня", когда Безо набрал 25 миллиардов долларов в период с 1 января по 15 апреля, что намного превышает ВВП Гондураса (23,9 миллиарда долларов в 2018 году).

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В докладе также предупреждается, что миллиардеры страны, вероятно, выйдут из пандемии так, как будто ничего не произошло, "или даже не увидят значительного спада", отчасти потому, что их общая налоговая нагрузка в процентах от их благосостояния упала на 79 процентов с 1980 по 2018 год.

Блумберг отмечает, что бывшая супруга Безоса, Макензи Безос, которая рассталась с генеральным директором Amazon в прошлом году, увидела, что ее чистое состояние выросло примерно на 4,6 миллиарда долларов в понедельник. Это делает ее 13-м самым богатым человеком в мире и второй самой богатой женщиной после наследницы L'Oréal Франсуазы Беттенкур Мейерс. Она, в отличие от своего бывшего мужа, подписала Обещание дать пожертвование большей части ее богатства в течение всей ее жизни.

В этом году Маск объявил о столь же низком росте акций компании Tesla, а индекс Bloomberg Billionaire Index показывает, что с начала года он "вырос" на $ 46,9 млрд. до $ 74,5 млрд. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг "вырос" на 14,8 млрд долларов до 93,1 млрд долларов, а Баллмер - на 18 млрд до 76,1 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon стал самым ценным брендом.