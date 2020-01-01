Основатель Facebook называл пользователей соцсети тупыми

Марку Цукербергу припомнили его слова.

Одна из наиболее важных тем, касающихся Facebook, - это конфиденциальность. Соцсеть была в центре многих самых больших скандалов, начиная с Cambridge Analytica и заканчивая нарушением правил Apple App Store. Из-за оплошностей в Facebook, в конечном итоге, был получено штраф в 5 миллиардов долларов от Федеральной торговой комиссии США.

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В своей новой книге о расцвете интернет-гиганта Facebook: история изнутри редактор Wired и писатель Стивен Леви предлагает подробные сведения о подходе генерального директора и соучредителя Марка Цукерберга к конфиденциальности, особенно в первые дни существования Facebook.

Но в книге исключено одно сообщение, которое предполагает, что взгляды Цукерберга на конфиденциальность были не совсем чистыми.

В 2003 году, когда Цукерберг еще работал в Гарварде и экспериментировал с социальными сетями в Интернете, он открыл веб-сайт под названием Facemash, на котором были показаны фотографии одноклассников, и попросил студентов проголосовать за наиболее привлекательных.

При этом Цукерберг взломал компьютерную систему университета, чтобы загрузить фотографии без согласия самих студентов.

Администраторы быстро отключили доступ Цукерберга к Интернету и пригрозили исключить его. Сразу же после этого Цукерберга критиковали за отсутствие заботы о неприкосновенности частной жизни студентов.

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“Цукерберг принял критику близко к сердцу и пообещал сделать конфиденциальность ключевым компонентом социальной сети, над которой он работал“, - писал Леви.

Однако всего через год Цукерберг взломал электронные письма студентов-журналистов, получив доступ к информации для входа в Facebook.

Вскоре после запуска Фейсбук Цукерберг отправил другу следующее сообщение, первоначально опубликованное Business Insider в 2010 году:

”Да, если тебе когда-нибудь понадобится информация о ком-нибудь из Гарварда — просто спроси. У меня есть более 4 тыс. электронных писем, фотографий, адресов и сообщений. Люди сами дают мне доступ, я не знаю, почему. Они верят мне. Тупицы”.

Но этот момент Леви решил исключить из своей книги, так как Цукерберг заявил автору, что сожалеет об этих сообщениях. Также он добавил, что не стоит воспринимать старые СМС и электронные письма как точку зрения нынешнего главы Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook хочет видеть лицо входящих в соцсеть.