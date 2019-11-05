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Facebook хочет видеть лицо входящих в соцсеть

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Для этого внедряют технологию сканирования лиц.
Facebook хочет видеть лицо входящих в соцсеть
twitter.com

Компания Facebook, похоже, хочет заставить всех пользователей одноимённой социальной сети проходить проверку с использованием технологии сканирования лица.

Программист Джейн Маньчунь Вонг (Jane Manchun Wong) показала интерфейс функции распознавания лица, но пока неясно, когда она будет внедрена в Facebook и на каких условиях будет работать.

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Facebook утверждает, что подобная мера необходима для определения фейковых учётных записей, а сами данные о лицах пользователей никак использоваться не будут и вообще будут удалены через 30 дней. Кроме того, при работе функции технологии распознавания лиц не используются вовсе, так как цель — убедиться, что за конкретной учётной записью стоит живой человек.

Однако, учитывая прошлые скандалы Facebook, можно предположить, что немало пользователей социальной сети не обрадуются подобному нововведению, если его сделают обязательным.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook поменял логотип.

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Теги: Facebook, соцсеть
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