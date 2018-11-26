Facebook будет следить за составом семьи пользователей

Соцсеть подала патент на новую программу.

Утечка информации пользователей – проблема, с которой столкнулись многие социальные сети, и Facebook не исключение. Однако, FB не пугает этот факт: он разрабатывает проект о создании новой программы с целью установления состава семьи пользователей. Компания уже подала патентное заявление для нового ПО в US Patent & Trademark Office.

Читай также: Facebook будет узнавать пользователей в лицо

Данная программа будет иметь доступ к пользовательским фотографиям, находящимся в Instagram и Facebook. Имея возможность отследить, как часто пользователи отмечены на совместных изображениях и под названиями фото, она сможет выявить, проживают ли пользователи вместе.Так ПО сможет анализировать состав семьи и, исходя из этого, формировать улучшенный контент для всех ее членов.

Разработка сможет включать обновления статуса, старые сообщения и их историю, ранее использованные тэги и журнал просмотренных сайтов. Это поможет улучшить аккаунт. Разработчики заявили, что аккаунты, которые создавались по данной технологии, будут доступны третьим лицам. “Патентная заявка не означает то, что новое программное обеспечение точно будет применяться”, – сообщили сотрудники Facebook.

Напомним, ранее Facebook представил новый шлем виртуальной реальности.