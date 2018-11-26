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Facebook будет следить за составом семьи пользователей

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Соцсеть подала патент на новую программу.
Facebook создает программу по определению состава семьи
Facebook создает программу по определению состава семьи
ustinka.kz

Утечка информации пользователей – проблема, с которой столкнулись многие социальные сети, и Facebook не исключение. Однако, FB не пугает этот факт: он разрабатывает проект о создании новой программы с целью установления состава семьи пользователей. Компания уже подала патентное заявление для нового ПО в US Patent & Trademark Office.

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Данная программа будет иметь доступ к пользовательским фотографиям, находящимся в Instagram и Facebook. Имея возможность отследить, как часто пользователи отмечены на совместных изображениях и под названиями фото, она сможет выявить, проживают ли пользователи вместе.Так ПО сможет анализировать состав семьи и, исходя из этого, формировать улучшенный контент для всех ее членов.

Разработка сможет включать обновления статуса, старые сообщения и их историю, ранее использованные тэги и журнал просмотренных сайтов. Это поможет улучшить аккаунт.  Разработчики заявили, что аккаунты, которые создавались по данной технологии, будут доступны третьим лицам. “Патентная заявка не означает то, что новое программное обеспечение точно будет применяться”, – сообщили сотрудники Facebook.

Напомним, ранее Facebook представил новый шлем виртуальной реальности.

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Теги: Facebook, соцсеть
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
бе ме  (аноним)  26.11.2018, 10:25
Оценка:  -1
бе ме
А Петця и его слуги рагули будут нагибать всю Украину ххххааа ха ха ! Славе героям! жидам слава!!! тричи
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