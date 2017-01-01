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Facebook создает собственные процессоры

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Соцсеть ищет специалистов по процессорам.
Facebook хочет свои процессоры
Facebook хочет свои процессоры

Социальная сеть Facebook набирает команду специалистов для разработки собственных микрочипов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц, а также на перечень вакансий Facebook.

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Отмечается, что инженерам предстоит заняться созданием «систем на чипе» (SoC) и «интегральных схем специального назначения» (ASIC). Кроме того, в задачи войдёт работа с сопутствующим программным обеспечением и драйверами.

Наблюдатели полагают, что процессоры собственной разработки компания Facebook сможет применять в мобильных гаджетах, «умных» динамиках, а также в серверах для центров обработки данных. Использование специализированных чипов позволит улучшить совместимость программного и аппаратного обеспечения, а также снизить зависимость от сторонних поставщиков процессоров.

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О сроках появления чипов Facebook ничего не сообщается. Социальная сеть обнародованную интернет-источниками информацию предпочитает не комментировать.

Нужно добавить, что разработкой фирменных чипов занимаются многие компании. В их число входят Apple, Google, Huawei, Samsung и другие. 

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Теги: Facebook, соцсеть
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