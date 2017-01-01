Facebook создает собственные процессоры

Соцсеть ищет специалистов по процессорам.

Социальная сеть Facebook набирает команду специалистов для разработки собственных микрочипов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц, а также на перечень вакансий Facebook.

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Отмечается, что инженерам предстоит заняться созданием «систем на чипе» (SoC) и «интегральных схем специального назначения» (ASIC). Кроме того, в задачи войдёт работа с сопутствующим программным обеспечением и драйверами.

Наблюдатели полагают, что процессоры собственной разработки компания Facebook сможет применять в мобильных гаджетах, «умных» динамиках, а также в серверах для центров обработки данных. Использование специализированных чипов позволит улучшить совместимость программного и аппаратного обеспечения, а также снизить зависимость от сторонних поставщиков процессоров.

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О сроках появления чипов Facebook ничего не сообщается. Социальная сеть обнародованную интернет-источниками информацию предпочитает не комментировать.

Нужно добавить, что разработкой фирменных чипов занимаются многие компании. В их число входят Apple, Google, Huawei, Samsung и другие.