Ничего не знаю: Цукерберг дал показания в Конгрессе

Основатель Facebook во второй раз дал показания конгрессменам США.

Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг 11 февраля пять часов давал показания в Палате представителей Конгресса США. Он ответил на вопросы 55 конгрессменов, у каждого из которых было по четыре минуты.

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Основными темами стали скандал с утечкой данных 87 млн пользователей и возможное вмешательство России в выборы президента США через Facebook. Конгрессмены также затронули вопросы сбора данных, монополии Facebook среди социальных сетей и таргетинга рекламы, в котором они оказались не очень подкованы. Накануне Цукерберг более пяти часов отвечал на аналогичные вопросы американских сенаторов.

“Мы сделали недостаточно для того, чтобы предотвратить использование наших инструментов во вред. Это касается и фальшивых новостей, и иностранного вмешательства в выборы, и разжигания ненависти, а также разработчиков и конфиденциальности данных. Мы не до конца понимали, в чём заключается наша ответственность. И это было большой ошибкой. Моей ошибкой“

Глава Facebook повторил слова, которые говорил перед Сенатом и во время конференции с журналистами 5 апреля. Цукерберг также перечислил новые меры защиты данных, озвученные ранее. В частности, Facebook проверит все сторонние приложения, чтобы убедиться, что они не использовали информацию о пользователях с нарушением правил.

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Отвечая на вопросы конгрессменов, Цукерберг признался, что его данные тоже попали в руки Cambridge Analytica, а также другим сторонним компаниям.

Сенатор Паллоне: Отвечайте «да» или «нет». Вы готовы изменить пользовательские настройки по умолчанию, чтобы свести к минимуму объём и возможности использования пользовательских данных? Может взять на себя такое обязательство?

Цукерберг: Конгрессмен, мы пытаемся собрать и дать людям возможность...

Сенатор Паллоне: Я бы хотел, чтобы вы ответили «да» или «нет», если можно. Не думаю, что вам трудно сказать «да», если только я чего не упускаю.

Цукерберг: Конгрессмен, это сложный вопрос, который, по моему мнению, заслуживает больше, чем одно слово.

Паллоне: Что ж, это разочаровывает меня, потому что я думаю, что вы должны взять на себя такое обязательство.

О сборе данных и «прослушке» пользователей

Цукербергу пришлось объяснять Конгрессу, для чего необходим таргетинг и как он работает. «Мы не продаём данные рекламодателям, они их не получают. Мы не отправляем эту информацию. Мы просто показываем объявление нужным людям», — сказал он.

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По словам Цукерберга, сильное ограничение таргетинга приведёт к тому, что пользователи будут видеть менее актуальную рекламу, а малому бизнесу придётся увеличить расходы, чтобы привлечь больше клиентов, поскольку реклама будет уже не так эффективна.

Один из членов Палаты представителей Ларри Бакшон поднял тему «скрытой прослушки» пользователей с помощью микрофона в телефоне, из-за которой Facebook нередко приходится оправдываться. Он рассказал о своём сыне, который обсуждал с ним покупку костюма, а вскоре после разговора увидел соответствующую рекламу.

Если вы не слушаете нас по телефону, то кто? У вас есть контракты с такими компаниями, которые предоставляют данные, полученные устно?

Цукерберг назвал описанные конгрессменом случаи совпадением. Зачастую после разговора люди идут на сайт по теме или изучают схожие страницы в Facebook, поэтому они видят объявления об этом, объяснил он.

Но конгрессмена ответ не убедил.

«Для меня очевидно, что кто-то слушает меня с помощью телефона. Я вижу в этом большую проблему»

Вместе с тем Цукерберг рассказал, что Facebook собирает данные не только своих пользователей, но и отслеживает информацию о людях, которые не пользуются социальной сетью. Это делается для защиты данных, сказал он, но не объяснил, как это работает и какие сведения собирает Facebook.

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«Они называются “теневыми профилями“? — уточнил конгрессмен Бен Рей Лухан. — Я не знаком с этим термином», — отвечал ему Цукерберг. Термин «теневые профили» ранее упоминался в СМИ: Facebook якобы создаёт такие профили для пользователей, которые не входят в социальную сеть, чтобы сохранить их имена, адреса, контактную и другую информацию.

Регулирование соцсети

Как и Сенат во вторник, Конгресс много спрашивал Цукерберга о регулировании социальных сетей государством.

Интернет растёт и имеет всё больше значения в жизни людей по всему миру. Я думаю, что его регулирование неизбежно. Я не придерживаюсь позиции, что не должно быть правил. Но я думаю, что вам следует быть осторожнее с тем, какие правила вы вводите.

«Я рад слышать, что господин Цукерберг признал, что его индустрия нуждается в регулировании. Нам необходимо всеобъемлющее законодательство в сфере конфиденциальности и защиты данных»

Однако когда Цукерберга спросили, поддержит ли он конкретные законы о неприкосновенности частной жизни, глава Facebook ответил, что не знаком с деталями обсуждаемых проектов. Вместе с тем Цукерберг отметил, что Facebook поддержит европейский закон о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который вступает в силу с 25 мая и разрешает использование данных пользователей в маркетинговых целях только с их согласия. Глава Facebook гарантировал соблюдение условий GDPR в том числе по отношению к американским пользователям.

О монополии Facebook

И Конгресс, и Сенат подняли вопрос о монополии Facebook и отсутствии конкуренции со стороны других социальных сетей. «Если я куплю Ford, и мне не понравится, как он работает, я могу купить Chevrolet. Если меня расстроит Facebook, каков эквивалентный продукт, в котором я могу зарегистрироваться?», — спрашивал 10 апреля сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм.

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На обоих слушаниях Цукерберг ответил примерно одинаково: «Средний американец использует около восьми различных приложений для общения». О каких приложениях идёт речь и сколько из них принадлежит Facebook, Цукерберг не уточнил. Кроме социальной сети компании принадлежат WhatsApp и Instagram.

Шесть вопросов, на которые Цукерберг не ответил

Ближе к концу слушаний конгрессмен Дебби Дингелл перечислила шесть вопросов, на которые глава Facebook ответил «Я не знаю».

«Как гендиректор вы не знаете некоторых ключевых фактов», — заявила она.

Основные судебные дела, касающиеся политики конфиденциальности Facebook.

Не помнит, получала ли Facebook штраф по итогам расследования Федеральной торговой комиссии США в 2011 году. Даже несмотря на то, что FTC не может выписывать штраф при первом нарушении.

Что такое «теневой профиль».

Сколько сторонних приложений необходимо проверить Facebook.

Сколько фирм помимо Cambridge Analytica получили данные от профессора Кембриджского университета Александра Когана.

Все виды информации, которую Facebook собирает о своих пользователях.

Реакция инвесторов

Инвесторы положительно оценили выступления Цукерберга в Сенате и Конгрессе. 10 апреля стоимость акций Facebook выросла на 4,5% по итогам торгов. Во время заседания в Конгрессе 11 апреля рост достигал 2%, но к закрытию торгов составил 0,78%.