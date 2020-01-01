США ввели санкции против TikTok и WeChat

Дональд Трамп подписал указ о запрете сотрудничества с китайскими компаниями.

Президент Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о запрете транзакций с ByteDance, материнской компанией популярного приложения TikTok. Белый дом также объявил, что он подписал аналогичный приказ о запрете транзакций с WeChat, приложением для обмена сообщениями, принадлежащим Tencent, которое широко распространено в Китае, но имеет гораздо меньшее присутствие, чем TikTok в Соединенных Штатах, где оно используется в основном членами китайской диаспоры.

Читай также: TikTok вводит родительский контроль

Оба распоряжения вступят в силу через 45 дней, но (и это ключевой момент) распоряжения расплывчаты и сбивают с толку, поскольку в них говорится, что министр торговли Уилбур Росс не будет определять, какие транзакции будут идти до тех пор. Также неясно, как эти распоряжения повлияют на работу приложений в США или других холдингов Tencent.

В приказах упоминаются Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях и Закон о чрезвычайных ситуациях в стране. Важно отметить, что присвоение названным операциям приложений в Соединенных Штатах чрезвычайной ситуации в стране является беспрецедентным актом, и законность, вероятно, будет оспорена. ByteDance в настоящее время выступает против июльского решения правительства Индии запретить TikTok вместе с 59 другими приложениями. Как и США, Индия также указала на соображения национальной безопасности в связи со сбором пользовательских данных.

На выходных Microsoft объявила, что ведет переговоры о покупке TikTok у ByteDance, назвав 15 сентября крайним сроком для переговоров. Приказ вступит в силу вскоре после установленного Microsoft срока для сделки. Сообщалось, что ByteDance согласилась отказаться от всей собственности на приложение, хотя ранее она хотела сохранить миноритарную долю.

Читай также: Новый рекорд: Приложение TikTok скачали более 2 миллиардов раз

В исполнительном указе Трампа по ByteDance говорится, что "распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в Китайской Народной Республике…, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов». В настоящее время необходимо принять меры для устранения угрозы, которую представляет одно мобильное приложение, в частности TikTok".

В течение 45 дней транзакции любого лица или имущества, подпадающего под юрисдикцию США, с ByteDance или любой из его дочерних компаний будут запрещены "в той степени, в которой они разрешены действующим законодательством".

Распоряжение Трампа о WeChat было менее ожидаемым, но не было полной неожиданностью, потому что Помпео назвал приложение для обмена сообщениями ранее на этой неделе, когда сказал, что Трамп планирует "в ближайшее время" принять меры в отношении TikTok и других китайских компаний. Как и ByteDance, Трамп утверждает, что сбор данных WeChat представляет собой угрозу национальной безопасности и может дать коммунистической партии Китая доступ к пользовательской информации. В приказе также упоминается цензура WeChat материалов, которые правительство Китая считает политически чувствительными.

Напомним, ранее сообщалось, что еще одна страна хочет запретить TikTok.