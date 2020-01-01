Еще одна страна хочет запретить TikTok

Вслед за Индией и США запрет может появиться и в Японии.

Япония может пойти по стопам Индии и США из-за возможного запрета TikTok и других китайских приложений. Эта новость появилась после того, как Индия ранее запретила более 59 приложений, а США также планируют аналогичные действия.

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Согласно отчету NHK World, группа законодателей работает над запретом использования TikTok и других приложений, разработанных китайскими издателями. Как и две другие страны, японские законодатели также выразили аналогичные опасения в отношении безопасности данных, поскольку большие объемы внутренних данных могут оказаться в руках правительства Китая.

Группа планирует представить предложение японскому правительству к сентябрю 2020 года. TikTok, платформа для обмена короткими видео, добилась больших успехов в Японии, несмотря на то, что является жестким рынком для входа. Данные из магазина iOS в Японии показали, что TikTok неизменно занимает первое место среди развлекательных приложений со всего мира. В настоящее время он занимает 5-е место по количеству загруженных файлов.

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Представитель TikTok заявил, что "очень много дезинформации о TikTok. TikTok имеет американского генерального директора, директора по информационной безопасности с многолетним опытом работы в отрасли, опытом в военной и правоохранительной сферах США и командой США, которая усердно работает над созданием лучшей в своем классе инфраструктуры безопасности. Четыре из пяти мест совета директоров нашей материнской компании контролируются одними из самых уважаемых мировых инвесторов. Пользовательские данные TikTok из США хранятся в США и Сингапуре со строгим контролем доступа сотрудников".

Напомним, ранее сообщалось, что соучредитель Reddit назвал TikTok опасным приложением.