Из Магазина Google удалили главного конкурента TikTok

Приложение Zynn теперь недоступно для скачивания.

Новое видеоприложение Zynn сразу после выхода попало на вершины чартов магазинов приложений, опережая таких монстров, как Instagram и YouTube. Zynn является почти идентичной копией TikTok, и оба приложения являются продуктом китайских технологических гигантов. Самым большим отличием является то, что Zynn, стремясь привлечь новых пользователей, в настоящее время платит людям в Соединенных Штатах и ​​Канаде небольшие суммы за просмотр видео и приглашение своих друзей присоединиться. Похоже, тактика сработала: Zynn уже скачали более 3 миллионов раз, согласно данным компании Sensor Tower, занимающейся исследованиями рынка, и на этой неделе заняли первое место в списке самых популярных бесплатных приложений Apple.

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Однако по состоянию на вторник Zynn больше не доступен для загрузки из Google Play Store, и ссылка, которая ранее шла на приложение, теперь не работает. Непонятно, почему приложение было удалено, и Google не сразу комментирует такой шаг. Представитель Apple сказал, что изучает Zynn, но не имеет никакой дополнительной информации на момент публикации. Аккаунты в Твиттере и Instagram, представляющие Zynn, опубликовали во вторник днем ​​заявление о том, что приложение было удалено, и заявили, что компания "поддерживает связь с Google и работает над тем, чтобы исправить это как можно скорее".

Между тем, Zynn заполнена видео, которые, похоже, были украдены у создателей других социальных сетей, в том числе среди знаменитостей TikTok. Многие из клипов можно опознать по водным знакам. Четыре влиятельных блогера, которые говорили с WIRED, сказали, что видео, которые они первоначально опубликовали в TikTok, Instagram или YouTube, были загружены в Zynn без их согласия, в аккаунтах, которые они не открывали.

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"Я не создавал этого", - сказал Макс Мазурек, польский танцор и модель с почти 190 000 подписчиков TikTok, после того, как WIRED показал ему профиль Zynn, используещее его имя. В аккаунте зарегистрировано около 25 000 подписчиков, и на нем было много видеороликов, которые Мазурек ранее загружал на TikTok и другие платформы. "Это не мой аккаунт. Я не могу скачать это приложение в Польше", - сказал он.

Запуск новой платформы часто вызывает стремление получить известные или ценные имена пользователей, и мошенники нередко выдают себя за знаменитостей в социальных сетях. Повторное размещение контента других людей также давно стало проблемой в Интернете. Однако, что странно в учетных записях Zynn, так это то, что многие из скопированных видео имеют отметки времени, которые датируются месяцами до того, как приложение стало общедоступным.

Официально Zynn был запущен в Apple App Store 7 мая, и его впервые установили пользователи Google Play 5 мая, сообщает Sensor Tower. Многие из учетных записей подражателя, проверенных WIRED, включая учетную запись под именем Mazurek, загрузили свои первые сообщения 19 февраля. Значение этой даты неясно, и Zynn не ответила на запрос.Принципы сообщества на официальном сайте утверждают, что уважают права интеллектуальной собственности и запрещают пользователям публиковать "что-либо, чем вы не владеете или не имеете разрешения от владельца".

Напомним, ранее сообщалось, что соучредитель Reddit назвал TikTok опасным приложением.