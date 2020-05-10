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Из Магазина Google удалили главного конкурента TikTok

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Приложение Zynn теперь недоступно для скачивания.
Zynn удалили из Play Market
Zynn удалили из Play Market
ft.com

Новое видеоприложение Zynn сразу после выхода попало на вершины чартов магазинов приложений, опережая таких монстров, как Instagram и YouTube. Zynn является почти идентичной копией TikTok, и оба приложения являются продуктом китайских технологических гигантов. Самым большим отличием является то, что Zynn, стремясь привлечь новых пользователей, в настоящее время платит людям в Соединенных Штатах и ​​Канаде небольшие суммы за просмотр видео и приглашение своих друзей присоединиться. Похоже, тактика сработала: Zynn уже скачали более 3 миллионов раз, согласно данным компании Sensor Tower, занимающейся исследованиями рынка, и на этой неделе заняли первое место в списке самых популярных бесплатных приложений Apple.

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Однако по состоянию на вторник Zynn больше не доступен для загрузки из Google Play Store, и ссылка, которая ранее шла на приложение, теперь не работает. Непонятно, почему приложение было удалено, и Google не сразу комментирует такой шаг. Представитель Apple сказал, что изучает Zynn, но не имеет никакой дополнительной информации на момент публикации. Аккаунты в Твиттере и Instagram, представляющие Zynn, опубликовали во вторник днем ​​заявление о том, что приложение было удалено, и заявили, что компания "поддерживает связь с Google и работает над тем, чтобы исправить это как можно скорее".

Между тем, Zynn заполнена видео, которые, похоже, были украдены у создателей других социальных сетей, в том числе среди знаменитостей TikTok. Многие из клипов можно опознать по водным знакам. Четыре влиятельных блогера, которые говорили с WIRED, сказали, что видео, которые они первоначально опубликовали в TikTok, Instagram или YouTube, были загружены в Zynn без их согласия, в аккаунтах, которые они не открывали.

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"Я не создавал этого", - сказал Макс Мазурек, польский танцор и модель с почти 190 000 подписчиков TikTok, после того, как WIRED показал ему профиль Zynn, используещее его имя. В аккаунте зарегистрировано около 25 000 подписчиков, и на нем было много видеороликов, которые Мазурек ранее загружал на TikTok и другие платформы. "Это не мой аккаунт. Я не могу скачать это приложение в Польше", - сказал он.

Запуск новой платформы часто вызывает стремление получить известные или ценные имена пользователей, и мошенники нередко выдают себя за знаменитостей в социальных сетях. Повторное размещение контента других людей также давно стало проблемой в Интернете. Однако, что странно в учетных записях Zynn, так это то, что многие из скопированных видео имеют отметки времени, которые датируются месяцами до того, как приложение стало общедоступным.

Официально Zynn был запущен в Apple App Store 7 мая, и его впервые установили пользователи Google Play 5 мая, сообщает Sensor Tower. Многие из учетных записей подражателя, проверенных WIRED, включая учетную запись под именем Mazurek, загрузили свои первые сообщения 19 февраля. Значение этой даты неясно, и Zynn не ответила на запрос.Принципы сообщества на официальном сайте утверждают, что уважают права интеллектуальной собственности и запрещают пользователям публиковать "что-либо, чем вы не владеете или не имеете разрешения от владельца".

Напомним, ранее сообщалось, что соучредитель Reddit назвал TikTok опасным приложением.

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Теги: TikTok, Google Play
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