YouTube создает аналог TikTok

Сервис Shorts должен появиться к концу 2020 года.

С тех пор, как популярность TikTok за последние год или два возросла, некоторые ютуберы перешли на новую платформу. По информации The Information, YouTube, похоже, пытается вернуть некоторых из этих блогеров, запустив собственную конкурирующую функцию TikTok под названием Shorts.

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Согласно отчету, "шорты" будут находиться в обычном приложении YouTube и будут включать "ленту коротких видео, опубликованных пользователями". Благодаря имеющимся у компании запасам лицензионной музыки, пользователи смогут использовать их в качестве вспомогательных треков для своих видео, что потенциально дает YouTube преимущество перед конкурентами.

TikTok был запущен в Китае в 2016 году и был выпущен по всему миру в 2018 году. Приложение позволяет создавать короткие циклы видео продолжительностью от 3 до 60 секунд, повторяя времена Vine.

С момента запуска мобильное приложение стало очень популярным, став одним из самых загружаемых приложений, особенно среди подростков.

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Но его также преследуют противоречия, в том числе сообщения о том, что модераторов просили подвергнуть цензуре пользователей с видимыми нарушениями, а политики США, считают китайское приложение угрозой национальной безопасности.

Будет интересно посмотреть, как закончится эта битва. Эта функция, как сообщается, будет введена к концу 2020 года, но если YouTube захочет конкурировать с TikTok - особенно сейчас, когда люди застряли дома и им нечем занять свое время - он, вероятно, захочет представить его раньше.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустил полезного убийцу TikTok.