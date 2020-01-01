Microsoft хочет купить TikTok

Microsoft, планируя покупку TikTok до 15 сентября, может пригласить американских инвесторов к сделке.

Сегодня Microsoft опубликовала заявление в своем корпоративном блоге, в котором говорится, что она продолжит обсуждение потенциальной покупки TikTok в США. В рамках заявления говорится, что она может пригласить других “американских инвесторов“ принять участие.

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Компания утверждает, что это результат переговоров между генеральным директором Сатьей Наделлой и президентом Трампом.

“После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой и президентом Дональдом Дж. Трампом Microsoft готова продолжить обсуждения, чтобы изучить возможность покупки TikTok в Соединенных Штатах“, - говорится в заявлении. “Microsoft полностью осознает важность решения проблем президента. Он стремится приобрести TikTok при условии полного пересмотра безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод Соединенным Штатам, включая Казначейство Соединенных Штатов“.

Microsoft говорит, что в любом случае их обсуждения о приобретении у ByteDance завершатся не позднее 15 сентября 2020 года, и что она продолжает обсуждение с президентом и правительством США.

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Покупка будет охватывать операции TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии и приведет к тому, что Microsoft будет владеть и работать на этих рынках. Одним из регионов, не упомянутых здесь, является Индия, которая может предоставить интересную будущую возможность для обеих компаний, если эта сделка будет одобрена. Если Microsoft может позиционировать себя как управляющего TikTok, это устранит проблему с данными.

“Помимо прочих мер, Microsoft обеспечит передачу и сохранение всех личных данных американских пользователей TikTok в Соединенных Штатах. В той степени, в которой любые такие данные в настоящее время хранятся или сохраняются за пределами США, Microsoft гарантирует, что эти данные будут удалены с серверов за пределами страны после их передачи“.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube создает аналог TikTok.