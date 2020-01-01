Gionee выпустит смартфон с рекордной батареей на 10000 мАч

Сам же смартфон характеристиками не блещет.

Gionee возвращается со смартфоном с самой большой батареей на 10000 мАч. У нас пока нет полной картины, так как телефон засветился в базе китайского регулятора TENAA.

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Смартфон может быть частью серии Marathon. Например, Marathon M5 был выпущен в 2015 году с батареей емкостью 6020 мАч. Последним был M2017 с 7000 мАч. Эта новая модель, как бы она ни называлась, побеждает их с большим отрывом.

Также известно, что телефон получит Android 7.1. Остальные же характеристики действительно показывают некоторый потенциал. Он работает на неизвестном восьмиъядерном процессоре с тактовой частотой 2,0 ГГц и обладает удивительно большими объемами памяти - 4 ГБ ОЗУ (с опциями 6 и 8 ГБ), а общий объем памяти составляет 64/128/256 ГБ. Также есть слот microSD.

Телефон имеет 5,72 "ЖК-дисплей (720p +) и размеры 160,6 х 75,8 х 8,4 мм. Вес 305 г значителен, но вряд ли удивителен, учитывая емкость батареи. TENAA, к сожалению, не перечисляет скорости зарядки. Надеемся, что телефон сможет работать более 10 Вт, иначе полная зарядка займет очень много времени.

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В любом случае, это телефон с двумя SIM-картами и возможностью подключения 4G. Он имеет одну 16-мегапиксельную камеру сзади, чуть выше сканера отпечатков пальцев, а также 8-мегапиксельную селфи-камеру спереди. Он будет доступен в черном и синем цвете.

Ожидается, что этот телефон Gionee появится в августе.

Напомним, ранее сообщалось, что Sharp показала смартфон с самым быстрым экраном.