Самым быстрым смартфоном в мире стал телефон Lenovo

Игровой смартфон Lenovo Legion прошел тест AnTuTu .

Недавно Lenovo подтвердила, что в июле запустит долгожданный игровой смартфон Lenovo Legion. Однако дата запуска устройства все еще остается загадкой. В преддверии официального анонса игровой смартфон Lenovo Legion с номером модели L79031 вышел на тесты AnTuTu с впечатляющим результатом 648871.

Читай также: Китайская компания выпустит телефон на Android с рекордной батареей

Список AnTuTu подтверждает, что игровой телефон Lenovo Legion работает на необъявленной мобильной платформе Snapdragon 865 Plus. Ожидается, что тот же набор микросхем получит конкурирующий телефон ASUS ROG Phone 3, выход которого запланирован на 22 июля. Из этого списка видно, что SD865+ состоит из 1 x 3,09 ГГц процессора Kryo 585 Prime, 3 x 2,42 ГГц Kryo 585 Gold и 4 x 1,8 ГГц процессор Kryo 585 Silver. SoC также включает в себя графику Adreno 650.

Результаты тестов antutu

SD865+ поступит в продажу в качестве расширенной версии SoC SD865, которая использовалась для большинства флагманских телефонов Android в первой половине 2020 года. В тестах на производительность процессора и графического процессора игровой телефон Lenovo набрал 187 401 и 246 980 баллов по тестированию, соответственно.

Читай также: Lenovo хочет выпустить игровой смартфон с необычной камерой

Вариант Lenovo L79031, появившийся в AnTuTu, имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. В тесте памяти тестовой платформы было зафиксировано 114 314 баллов.

Игровой телефон Lenovo Legion работает на Android 10. Он имеет разрешение экрана Full HD + 1080 x 2340 пикселей. Тест UX на телефоне показывает, что телефон может поддерживать частоту обновления 144 Гц. Игровой телефон Lenovo набрал 100 176 в тесте UX. Средняя оценка производительности игрового телефона Lenovo Legion составляет 648 871, что незначительно превышает 646 310 баллов AnTuTu ROG Phone 3.

В прошлых отчетах сообщалось, что Lenovo Legion будет поставляться с парой портов USB-C, 20-мегапиксельной всплывающей селфи-камерой с боковой панелью и 64-мегапиксельной + 16-мегапиксельной (сверхширокой) двойной камерой. считыватель отпечатков пальцев на дисплее, линейный двигатель по оси X и два динамика. Точный размер его батареи не известен. Некоторые предположения предполагают, что он может быть оснащен батареей на 4000 мАч. Одной из наиболее интересных особенностей игрового телефона Lenovo Legion является то, что он поставляется с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo показала самый тонкий игровой ноутбук.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.